Previsión meteorológica para este sábado, 4 de julio: cielos despejados y temperaturas con pocos cambios

Europa Press Murcia
Publicado: sábado, 4 julio 2026 5:31
Seguir en

MURCIA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 4 de julio, cielos despejados.

Las temperaturas tendrán pocos cambios. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a soplar del sureste por la tarde.

En concreto, se esperan 23 grados de temperatura mínima y 33 de máxima en Cartagena; 16 de mínima y 35 de máxima en Caravaca de la Cruz; 20 de mínima y 33 de máxima en Lorca; 18 de mínima y 34 de máxima en Yecla; y 22 de mínima y 36 de máxima en la ciudad de Murcia.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado