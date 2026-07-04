Previsión meteorológica para este sábado, 4 de julio: cielos despejados y temperaturas con pocos cambios

MURCIA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 4 de julio, cielos despejados.
Las temperaturas tendrán pocos cambios. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a soplar del sureste por la tarde.
En concreto, se esperan 23 grados de temperatura mínima y 33 de máxima en Cartagena; 16 de mínima y 35 de máxima en Caravaca de la Cruz; 20 de mínima y 33 de máxima en Lorca; 18 de mínima y 34 de máxima en Yecla; y 22 de mínima y 36 de máxima en la ciudad de Murcia.