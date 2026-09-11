Archivo - Previsión meteorológica para este viernes, 11 de septiembre: temperaturas con pocos cambios - AYUNTAMIENTO DE MURCIA - Archivo
MURCIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 11 de septiembre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas que pueden ir acompañadas de lloviznas ocasionales y dispersas.
Las temperaturas se mantendrán con cambios ligeros. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a soplar del sureste por la tarde.
En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 11 de mínima y 29 de máxima en Caravaca de la Cruz; 16 de mínima y 29 de máxima en Lorca; 12 de mínima y 29 de máxima en Yecla; y 19 de mínima y 30 de máxima en la ciudad de Murcia.