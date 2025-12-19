Previsión meteorológica para este viernes, 19 de diciembre: cielos muy nubosos y temperaturas con pocos cambios

MURCIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 19 de diciembre, cielos muy nubosos de nubes medias y altas, sin descartar chubascos ocasionales. Intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el interior.

Las temperaturas tendrán pocos cambios, localmente mínimas en descenso. Los vientos flojos de componente norte, con intervalos moderados.

En concreto, se esperan 10 grados de temperatura mínima y 18 de máxima en Cartagena; 2 de mínima y 14 de máxima en Caravaca de la Cruz; 6 de mínima y 16 de máxima en Lorca; 2 de mínima y 14 de máxima en Yecla; y 6 de mínima y 17 de máxima en la ciudad de Murcia.