Previsión meteorológica para este viernes, 25 de septiembre: cielos despejados y temperaturas en ascenso en el interior

MURCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 25 de septiembre, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas por la mañana.

Las temperaturas irán en ascenso en el interior, localmente notable para las máximas, y con pocos cambios en el litoral. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a componente sur a partir de la tarde, ocasionalmente moderados.

En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 29 de máxima en Cartagena; 15 de mínima y 35 de máxima en Caravaca de la Cruz; 18 de mínima y 34 de máxima en Lorca; 15 de mínima y 37 de máxima en Yecla; y 19 de mínima y 37 de máxima en la ciudad de Murcia.