Previsión meteorológica para este viernes, 1 de mayo: chubascos localmente fuertes en las sierras

MURCIA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 1 de mayo, cielos nubosos con chubascos, que podrán ser localmente fuertes en las sierras e irán ocasionalmente acompañados de tormentas.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso y las máximas en descenso, salvo en el Campo de Cartagena, donde permanecerán sin cambios. Los vientos soplarán flojos variables.

En concreto, se esperan 16 grados de temperatura mínima y 22 de máxima en Cartagena; 11 de mínima y 20 de máxima en Caravaca de la Cruz; 14 de mínima y 21 de máxima en Lorca; 12 de mínima y 21 de máxima en Yecla; y 16 de mínima y 25 de máxima en la ciudad de Murcia.