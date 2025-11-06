La producción industrial sube un 6,6% en septiembre en Murcia

MURCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha crecido un 6,6% interanual el pasado mes de septiembre en Murcia, 2,1 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 4,5%, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial sale así de cifras negativas en Murcia.

El índice fue positivo en todas las comunidades autónomas con Castilla y León (+17%), Andalucía (+11,2%) y Canarias (+8,7%) a la cabeza, excepto en Comunidad Valenciana, donde el índice se redujo un 3,3%; y en País Vasco, con una caída del 2,8%.

En lo que va de año la producción industrial en Murcia ha aumentado un 0,8%, frente a un incremento del 1,1% de la media nacional.

Analizando los datos por destino de los bienes, la repercusión más destacada se produce en bienes de consumo no duradero (7,950 puntos) con un incremento interanual del 24,2% en su producción. El resto de repercusiones son mucho menores.

En sentido negativo, el grupo más influyente fue el de energía con -0,936 puntos y una variación anual del -3,7%.

En cuanto a la repercusión por ramas de actividad destacan, en sentido positivo, la fabricación de bebidas (5,329 puntos), con una variación anual del 187,8%; y la industria de la alimentación, con 3,303 puntos de repercusión y un incremento anual de su producción del 12,5%.

En sentido contrario, las mayores repercusiones negativas se encuentran en la fabricación de vehículos de motor, remolques, semirremolques y otro material de transporte (-1,165 puntos) y en suministro de energía eléctrica y refino de petróleo (-0,802 puntos), tras disminuir anualmente su producción en un -52,0% y -4,1%, respectivamente.

Junto a los grupos ya mencionados, destacan con variaciones anuales de su producción por encima del 25% el grupo de otras industrias manufactureras, la industria del cuero y del calzado, la industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería y la fabricación de productos farmacéuticos. Con signo contrario, encontramos el grupo de artes gráficas y reproducción de soportes grabados (-27,4%) y la industria textil (-24,6%).

El índice para todas las agrupaciones de actividad, sin considerar la energía, presenta un aumento del 10,1% respecto a septiembre de 2024, lo que supone un incremento de nueve puntos y dos décimas respecto a la tasa registrada en agosto.