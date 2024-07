Proexport y Fecoam cuestionan la "hiperregulación" de la ley del Mar Menor y regantes reivindican más infraestructuras

CARTAGENA (MURCIA), 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La "hiperregulación" de la ley del Mar Menor, las sanciones de esta al sector agrícola o una necesidad de más infraestructuras para recuperar la laguna salada son algunas de las apreciaciones que han hecho este viernes ante la Comisión de Asuntos Generales de la Asamblea Regional, encargada de la modificación de la norma, representantes de la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport), de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena y de Fecoam.

El primero en comparecer en esta jornada ha sido el presidente de la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport), Mariano Zapata, quien ha reivindicado durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Generales de la Asamblea Regional la necesidad de modificar la ley del Mar Menor para que se puedan producir productos saludables y con sostenibilidad.

Durante su intervención ha asegurado que con la norma actual, aprobada hace cuatro años, se está haciendo "muy difícil" para la agricultura seguir produciendo. En ese sentido, han firmado un documento en el que se incluyen Fecoam, COAG, UPA y Asaja para que "los distintos grupos políticos hagan un cambio de la ley".

En ese sentido, ha afirmado que la actual norma "afecta principalmente a la actividad agraria desarrollada en la comarca del Campo de Cartagena". A su juicio, "es hora ya de abordar sin dilación una reforma legal que reconcilie de una vez para siempre la protección del Mar Menor con el desarrollo sostenible de nuestra actividad agraria".

Asimismo, ha expuesto que la "hiperregulación normativa a la que ha sido sometido el sector agrícola del Campo de Cartagena hace que estamos en el lugar de España donde es más difícil hacer agricultura". Además, se ha preguntado por qué los productores del Campo de Cartagena están sujetos a 4 normativas que regulan los mismos aspectos técnicos de su actividad, pero cada una de ellas lo hace con restricciones crecientes y de forma diferente.

Para ellos, uno de los temas más preocupantes es el de las sanciones por incumplimientos. "No está bien definido lo que es una sanción grave y una sanción leve porque tengas una sanción leve y luego la regularices y la puedas arreglar, automáticamente te están quitando los fondos operativos y los fondos operativos son una de las herramientas más importantes que se tienen para mejorar y tecnificar toda la agricultura del campo de Cartagena", ha dicho.

Igualmente ha mostrado su inquietud por temas como la implantación de setos en las barreras vegetales. "Es obligatorio poner la recogida de agua en la ley, que en esos invernaderos pueden poner las barreras naturales. También nos preocupa mucho que aparte de estar cumpliendo la ley del Mar Menor tenemos que cumplir las medidas cautelares, que es demostrar a la admón central que tenemos que cumplir las medidas cautelares".

INFRAESTRUCTURAS PARA RECUPERAR LA LAGUNA SALADA

Ante la Comisión también ha comparecido el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez, que ha reivindicado inversiones en infraestructuras que sirvan para captar y reutilizar agua. "Podemos elaborar muchas leyes, pero si no abordamos diferentes infraestructuras necesarias para evitar que cualquier elemento proveniente de la agricultura, de la red de saneamiento, minería o actividad humana en general pueda afectar al Mar Menor, difícilmente vamos a conseguir el buen estado".

Según Martínez, sin dichas infraestructuras, se podrá conseguir una "recuperación temporal o parcial, pero será algo inestable. Debemos abordar diferentes infraestructuras en todos los ámbitos, en la agricultura ya lo hemos hecho".

No obstante, ha señalado que "hay medidas que no van a servir para nada, las barreras vegetales que nos han obligado a poner en nuestras explotaciones no van a servir para nada, cuando hay una escorrentía importante se las va a llevar".

El presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena también piensa que la ley debe "adaptarse a la práctica legislativa, que luego tenga un reglamento que la adapte. La ley debe ser algo dinámico porque el conocimiento que tenemos hoy sobre lo que ha ocasionado los problemas en el Mar Menor es mucho mayor que el que teníamos en 2016 o 2019", ha expuesto, además, ha indicado que la ley actual emana de un decreto que "se hizo deprisa y corriendo. Y si no se acometen las infraestructuras necesarias, no vamos a resolver el problema".

Durante esta intervención, el diputado de Podemos, Víctor Egío, ha abandonado la Comisión en protesta por la comparecencia del presidente de la comunidad de regantes, que es también vicepresidente de la Fundación Ingenio y le ha reprochado ser parte de esta fundación, que niega la responsabilidad del sector agrícola en la situación del Mar Menor.

PROYECTOS DE DESNITRIFICACIÓN

El último en comparecer ante la Comisión ha sido el presidente de FECOAM, Santiago Martínez, quien ha criticado que la ley actual no fuera consensuada con el sector. "Después de casi 75 reuniones con distintos partidos políticos, nuestras propuestas no fueron recogidas", ha señalado indicando que cumplir con la actual ley del Mar Menor "cuesta muchísimo y estamos a expensas de que en cualquier momento podamos ser sancionados".

El colectivo ha recordado que durante tres años tuvieron una cátedra con la UPCT para desnitrificar con astillas de madera. "Los resultados fueron satisfactorios, pero la Confederación Hidrográfica del Segura jamás nos ha escuchado ni nos ha tenido en cuenta", ha asegurado. Martínez piensa que "el problema real de la contaminación del acuífero no se soluciona con medidas agronómicas, que sí son necesarias para el buen funcionamiento de las explotaciones, sino con proyectos de desnitrificación". Además, ha pedido sacar de la ley artículos que sean estrictamente técnicos y que estos "pasen a formar parte del programa de actuación".

Por parte de los grupos parlamentarios, el socialista Manuel Sevilla ha prometido que se trabajará "en favor del acuerdo" para reformar la ley con medidas consensuadas y "con todos los sectores con un impacto en el Mar Menor, como ya se hizo con la ley actual".

Desde VOX, Antonio Martínez ha asegurado que "el barullo que ha creado la ley del Mar Menor, ahora se puede corregir". Martínez ha recordado que hay más medidas en la ley que se refieren al sistema de prácticas agrarias, "todo eso no tiene que estar en una ley, lo dicen los comparecientes, por lo que eso también es una modificación que se puede hacer fácilmente".

El diputado del PP Jesús Cano, por su parte, ha defendido que los agricultores cumplan con la ley, "pero se quejan de inseguridad jurídica por la hiperregulación, estoy convencido de que el sector es parte de la solución al problema que tenemos porque es un ejemplo en innovación, investigación y tecnificación agraria".