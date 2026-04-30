El programa 'Astronauta por un día' llega a su recta final con un vuelo de microgravedad en San Javier

Archivo - Los astronautas españoles de la Agencia Espacial Europea (ESA), Sara García y Pablo Álvarez - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

En la iniciativa participarán estudiantes seleccionados y los astronautas españoles Pablo Álvarez y Sara García

SAN JAVIER (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), a través de la Agencia Espacial Española (AEE), y en colaboración con el Ejército del Aire y del Espacio (EA), ha puesto en marcha el programa 'Astronauta por un día', que llegará a su recta final la próxima semana, en la Base Aérea de San Javier (Murcia), con un vuelo de microgravedad.

Los alumnos y alumnas seleccionadas en este programa realizarán la formación y actividades previstas para poder llevar a cabo este vuelo en el que también participará la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y los astronautas españoles Pablo Álvarez y Sara García.

La agenda arrancará el martes 5 de mayo, a las 16.30 horas, con una sesión de entrenamiento en microgravedad impartida por Pablo Álvarez, a la que asistirán la ministra y Sara García, según ha informado el MICIU.

El miércoles 6 de mayo, a las 9.00 horas, tendrá lugar un acto institucional que reunirá a Diana Morant, al Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, Francisco Braco Carbó, y al director de la Agencia Espacial Española, Juan Carlos Cortés. El evento culminará con la realización del vuelo y la entrega de diplomas a los participantes.