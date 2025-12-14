Un programa mejorará la empleabilidad de jóvenes vulnerables con formación en el extranjero

MURCIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), lanza un nuevo programa para impulsar la empleabilidad y la formación de los jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de estancias formativas en otros países de la Unión Europea.

Se trata de 'SEF-ALMA', que responde al acrónimo en inglés de 'Aim, Learn, Master, Achieve' (Aspirar, Aprender, Dominar, Lograr), y busca mejorar las competencias y la autonomía personal de los menores de 29 años registrados en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, facilitándoles formación y prácticas no laborales en el extranjero.

La directora general del SEF, Pilar Valero, señaló que "'SEF-ALMA' representa una oportunidad única para que los jóvenes en situación de vulnerabilidad puedan adquirir nuevas competencias y reforzar su autonomía a través de la movilidad europea", y añadió que "el objetivo es que estos jóvenes regresen con una perspectiva renovada y con capacidades que faciliten su acceso al empleo o su reincorporación a la formación".

El programa 'SEF-ALMA' se estructura en tres etapas. La primera consiste en una fase de preparación de uno a dos meses, en la que los jóvenes reciben formación intensiva en el idioma del país de destino, desarrollan competencias personales y participan en sesiones de tutorización y orientación.

Posteriormente, se lleva a cabo una fase de movilidad a otro Estado miembro de la Unión Europea, con una duración de entre dos y seis meses, durante los cuales los participantes realizan prácticas formativas no laborales en empresas o entidades del país de acogida. Finalmente, el programa concluye con una fase de seguimiento a la vuelta de la estancia, orientada a favorecer la inserción laboral o el retorno al sistema educativo a través de un acompañamiento continuado.

El programa cubre la totalidad de los costes de los participantes, lo que incluye desplazamiento, seguro, cotización a la Seguridad Social, alojamiento, manutención, así como acompañamiento y tutorización antes, durante y después de la estancia.

Las entidades sin ánimo de lucro interesadas en desarrollar este programa, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), tienen de plazo hasta el próximo 22 de diciembre para presentar sus solicitudes a través de la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma.