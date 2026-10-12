La programación de cuentacuentos llegará a una quincena de barrios y pedanías de Murcia a partir de este miércoles

Cuentacuentos en una biblioteca municipal de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Red de Bibliotecas Municipales de Murcia pondrá en marcha este miércoles, 14 de octubre, su programación de cuentacuentos y espectáculos de animación a la lectura para el último trimestre de 2026 en una quincena de barrios y pedanías, con el propósito de fomentar el hábito lector, la creatividad y la comprensión oral.

La concejala de Educación, Belén López, ha explicado que el programa combina "narración oral, música, teatro, magia y propuestas participativas vinculadas a los libros y a la lectura", según ha informado el Ayuntamiento capitalino.

En concreto, las actividades tendrán lugar en las bibliotecas de Beniaján, El Carmen, Guadalupe, Puente Tocinos, Sangonera la Verde, El Raal, José Saramago-La Fama, Javalí Nuevo, La Ñora, San Basilio, Santiago el Mayor, Espinardo, Cabezo de Torres, La Alberca y El Palmar.

La oferta contempla sesiones de mañana concertadas con colegios para la asistencia de escolares, así como pases abiertos por la tarde dirigidos a familias y público infantil. Entre las primeras propuestas destaca el espectáculo 'Cuentos Mágicos' en Beniaján y la actividad 'Metroflexia' en El Carmen, consistente en una adaptación del cuento clásico de Hansel y Gretel.

El catálogo de actividades para este trimestre incluye también títulos como 'Cuentos roídos', 'Libros mágicos', 'Biblio-Rap', 'Vuela Música' y la propuesta musical para bebés 'Suena a cuento'. Las sesiones contarán con la participación de narradores como Juanolo, Aten S., Antonio Francés, Olga Solera y Guillermo Avilés, en formatos que abarcan narraciones con títeres, magia y teatralizaciones.