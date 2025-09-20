Un proyecto del colegio Príncipe Felipe de Jumilla, finalista de los Premios 'Mentes AMI' de la Fundación Atresmedia

MURCIA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto innovador del colegio Príncipe Felipe de Jumilla ha sido elegido finalista de los premios 'Mentes AMI' de la Fundación Atresmedia dentro de la categoría 'Impulso de la Creatividad Audiovisual Responsable'. El centro educativo ha estrenado su Aula del Futuro, basada en el modelo europeo 'Future Classroom Lab', convirtiendo este espacio en la redacción de una agencia de noticias para trabajar la educación mediática y la alfabetización digital.

El proyecto 'Agencia de noticias', impulsado por la Consejería de Educación y Formación Profesional, ha sido desarrollado durante el pasado curso 2024-2025 con la participación de 450 alumnos de Infantil y Primaria, así como todos los docentes del centro. En esta edición, en la que han participado más de 350 proyectos a nivel nacional, el centro Príncipe Felipe busca de esta forma que, al finalizar Primaria, los alumnos adquieran competencias digitales acordes a su edad y madurez.

Los alumnos de Infantil y Primaria participan como redactores, técnicos, presentadores o locutores. La experiencia ha mejorado sus competencias digitales, lingüísticas y comunicativas, además del pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo en equipo. Todos los formatos son inclusivos y fomentan valores como el reciclaje, la igualdad o el ocio activo.

En concreto, hay cinco propuestas comunicativas: 'Radio Príncipe', con programas semanales en los recreos, un periódico digital escolar (La Voz del Príncipe), 'MeteoPríncipe', con boletines meteorológicos elaborados por el alumnado, 'Pequetubers', elaborado por alumnos de Infantil, en el que los menores realizan propuestas de ocio local para familias y 'Enséname la vida', un programa de televisión escolar en colaboración con Telecable Jumilla, que ha pasado de ser una mera sección a un programa completo. Los ganadores a nivel nacional se conocerán el próximo 18 de octubre en un acto organizado en Madrid.