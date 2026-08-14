El proyecto 'Enrédate' crea espacios de encuentro y actividades para combatir la soledad no deseada entre mayores - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Mayores del Ayuntamiento de Murcia, Ascensión Carreño, ha recibido a los participantes del proyecto 'Red Social para Personas Mayores: Enrédate', desarrollado por el Ayuntamiento de Murcia en colaboración con Cruz Roja para favorecer las relaciones sociales y prevenir situaciones de soledad no deseada.

El encuentro se ha celebrado en el marco de las actividades del Campamento Urbano Senior, que ofrece durante el verano un espacio de convivencia y participación para personas mayores.

El proyecto 'Enrédate' desarrolla actividades dirigidas a facilitar el contacto entre sus participantes y la creación de redes de apoyo y amistad. Entre las propuestas se incluyen sesiones de gimnasia y yoga, talleres de estimulación cognitiva, actividades para desarrollar habilidades y destrezas y visitas culturales, según ha informado el Consistorio.

La iniciativa se desarrolla tanto en Murcia ciudad como en las pedanías del municipio y está dirigida a personas mayores que buscan ampliar sus relaciones sociales y participar en actividades grupales.

Carreño ha señalado que el Ayuntamiento trabaja en programas "que crean comunidad, fomentan la participación y ofrecen espacios donde nuestros mayores pueden sentirse acompañados y activos".