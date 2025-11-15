El proyecto de Recuperación del Meandro del Vivillo arranca con sus primeras actividades de voluntariado ambiental

MURCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de medio centenar de personas se han implicado en la primera de las acciones de voluntariado que el Ayuntamiento, en colaboración con entidades ambientales y sociales del municipio, ha puesto en marcha dentro del proyecto de recuperación del meandro del Vivillo, con el objetivo de fomentar la implicación social en la conservación y mejora de este espacio natural de gran valor ecológico y paisajístico.

El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, ha acompañado a estos voluntarios que han querido formar parte de unas actividades que forman parte de una estrategia municipal más amplia para recuperar los valores ecológicos, fomentar la biodiversidad y reforzar el vínculo de los ciudadanos con el río Segura y sus meandros. A través de la participación ciudadana, el proyecto busca impulsar una gestión más sostenible y compartida del patrimonio natural del municipio.

La jornada ha comenzado con una actuación de limpieza del entorno del meandro del Vivillo, a la altura del Rincón de Beniscornia, en colaboración con Cruz Roja Murcia. Otra de las acciones paralelas ha sido la plantación de vegetación autóctona en la pedanía de La Raya, organizada en colaboración con la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE). Los ejemplares plantados han sido más de una decena de olmos de porte mediano, y gran variedad de arbustos como lentisco y baladre.

UN PROYECTO CON MIRADA SOCIAL Y AMBIENTAL

La restauración del Meandro del Vivillo forma parte del programa Murcia Río Fase II y supone una intervención pionera para renaturalizar el río Segura, un hito ambiental y paisajístico para el municipio. Los trabajos de restauración, que abarcan 32.250 m2 de superficie, dan continuidad al proyecto de transformación del entorno del Río Segura renaturalizando la zona, creando bosques de ribera, recuperando flora y fauna autóctona, y diseñando nuevos itinerarios para su disfrute.

Un proyecto que vertebrará Murcia y sus pedanías desde La Contraparada, hasta su salida del municipio por Alquerías, fuera ya del ámbito urbano de la ciudad y uniendo el entorno urbano con su paisaje natural mediante un gran corredor verde.

Navarro ha recordado que, "además de regenerar ambientalmente esta zona, se habilitará una zona naturalizada de ocio y disfrute del río, y se habilitarán cuatro nuevas conexiones desde los caminos al espacio fluvial, aprovechando linderos de parcelas libres". Destaca uno de ellos que aprovecha el trazado de la Acequia Puxmarina por el carril Fernández Caballero, hasta el núcleo urbano de Rincón de Seca.

La actuación además cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.

Y es que, el proyecto de restauración del meandro del Vivillo desarrolla un plan de gobernanza y participación para fomentar tanto la colaboración entre las distintas entidades administrativas con responsabilidad de gestión en el río y su entorno, como la participación ciudadana en el conocimiento del proyecto y la toma de futuras decisiones.

Para ello se ha creado el comité técnico y comité asesor, y además se ha organizado un Plan de participación con actividades como Talleres para escolares, jornadas de participación de voluntariado, visitas, encuestas de participación ciudadana y foros especializados con el objeto para impulsar la recuperación del meandro de El Vivillo, a través de este amplio programa de participación ciudadana.