El proyecto 'Siempre Acompañados' del Ayuntamiento de Murcia busca combatir la soledad no deseada en los mayores

MURCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, Ascensión Carreño, ha mantenido esta semana una reunión con representantes de la Fundación la Caixa y Cruz Roja para hacer seguimiento al convenio suscrito entre las entidades y al proyecto 'Siempre Acompañados'.

Durante este encuentro, se ha realizado un repaso a las actuaciones realizadas durante el año 2023, por la Fundación La Caixa y Cruz Roja enmarcadas en esta alianza con la Casa Consistorial.

Desde el 2020, año en el que se firmó el referido convenio, el Programa 'Siempre Acompañados' ha tenido como objetivo fundamental paliar el sentimiento de soledad no deseada en las personas mayores. En el último año se han atendido un total de 92 usuarios en 2023 (50 usuarios son los que continúan con este acompañamiento de otros años y 42 usuarios son nuevos) a los que se les ha acompañado de distintas formas para combatir esta situación.

El ámbito de actuación inicial de este programa fueron los barrios de San Juan, La Catedral, Santa Eulalia, San Lorenzo y San Bartolomé, pero en 2023 se ha producido una ampliación del territorio de actuación, comprendiendo en la actualidad también a los barrios de La Paz, La Fama, Vistabella, El Carmen, Infante Don Juan Manuel, La Flota-Vista Alegre, San Miguel y San Andrés.

El programa 'Siempre Acompañados' está destinado a aquellos mayores de 60 años en cuyas vidas el sentimiento de soledad está presente de una forma no deseada. A través de tres tipos de canales se realiza un acompañamiento de estas personas, ayudándoles a identificar los factores de riesgo, mediante un programa individualizado de trabajo personal, intervenciones grupales o cambios en la cotidianidad.

"Este programa busca crear redes de conexión y apoyo entre las personas mayores en situación de soledad y su entorno, dándoles a conocer las oportunidades de ocio e interacción que tienen a su alrededor a fin de que conecten y se apoyen en la comunidad que les rodea. Por ello, es fundamental la labor que llevan a cabo los agentes, canales y medios de detección de las personas en situación de soledad como los centros de salud, los servicios sociales municipales, centros de mayores, farmacias y voluntarios, entre otros", destacaba Carreño.

Fundación La Caixa y Cruz Roja tienen como objetivo principal para el 2024, la ampliación de este programa 'Siempre Acompañados', a fin de que el mayor número de personas en esta situación puedan conocerlo y pasar a formar parte del mismo.

Para ello han preparado un decálogo de preguntas sencillas que puedan ayudar a identificar si nos encontramos en esta situación con afirmaciones como: no siempre tengo personas con las que hablar de mis problemas diarios, a veces me siento aislado de los demás, echo de menos tener un buen amigo de verdad, me siento abandonado a veces, echo de menos tener gente cerca o me gustaría tener un proyecto vital que diera sentido a mi vida; son algunas de ellas.

Desde la concejalía de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad se anima a que todos aquellos mayores que se sientan identificados con lo anterior, o todo aquel que conozca a personas en situación de soledad no deseada, a que se pongan en contacto a través del teléfono 968355232 o del email siempreacompanados@cruzroja.es.