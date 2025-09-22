PSOE acusa a PP de "bloquear" reforma del sistema de financiación pese a que Murcia sería "una de las más beneficiadas"

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, ha lamentado este lunes que el PP "esté bloqueando" la actualización del sistema de financiación autonómica "pese a que la Región de Murcia sería una de las comunidades más beneficiadas", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

"La reforma del sistema de financiación autonómica es una prioridad para el Gobierno de España, pero para actualizarlo se necesita acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Nuestra voluntad es dar respuesta a un problema que dejó enquistado Mariano Rajoy y que no solucionó ni gobernando con mayoría absoluta", ha declarado Fernández.

La dirigente socialista ha explicado que el sistema de financiación autonómica "caducó en 2015, precisamente durante el Gobierno de Mariano Rajoy". "Cuando el PP gobernaba, a nivel nacional, en la Región guardaban silencio", ha criticado.

Fernández ha considerado que el PP "está bloqueando la actualización del sistema de financiación autonómica por dos motivos muy concretos". El primero, según ha dicho, es que los 'populares' "no tienen una propuesta común para todo el país, puesto que no se ponen de acuerdo y dicen una cosa diferente en cada comunidad".

La segunda razón es que "Feijóo está instalado en posición del bloqueo permanente, prefiere seguir confrontando porque es una posición mucho más cómoda, aunque sea a costa de perjudicar a la comunidades autónomas como la Región de Murcia".

"El Partido Popular de la Región de Murcia debería anteponer los intereses de la Región a cualquier otro y exigir al señor Feijóo que se siente a negociar y desbloquee la actualización del sistema. El Gobierno de España seguirá trabajando en una reforma que beneficie a todas las comunidades autónomas", ha sostenido la portavoz socialista.

En este sentido, ha afirmado que el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia ha revelado que solo alrededor del 30% de la deuda regional es achacable a la infrafinanciación. "Por tanto, la principal causa de la enorme deuda que tiene la Región de Murcia es la mala gestión y el despilfarro del PP", han subrayado desde el PSRM-PSOE.

A juicio de Fernández, "el Partido Popular podría empezar por aceptar la condonación de deuda propuesta por el Gobierno de España, una medida complementaria a la actualización del sistema de financiación autonómica y fundamental para la Región de Murcia".

A este respecto, ha señalado que la condonación de la deuda de la comunidad por parte del Estado alcanzaría los 3.318 millones de euros, lo que supondría reducirla un 27%.

Igualmente, la portavoz socialista ha puesto el foco "en la hipocresía del PP ya que, en 2023, el Gobierno de López Miras pedía la condonación de 3.200 millones de euros" y "ahora que el Gobierno de España le ofrece la condonación de 3.318 millones de euros, 118 millones más, la rechaza". Y todo, ha dicho, "pese a que la Región de Murcia sería una de las cinco comunidades autónomas más beneficiadas con esta medida".

"Si rechaza la condonación de la deuda autonómica, López Miras estará anteponiendo, una vez más, los intereses personales de Feijóo a los de la Región de Murcia. Perjudicará a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas de la Región para favorecer los intereses partidistas del PP", ha advertido la portavoz socialista.

"El compromiso del Gobierno progresista de España con la Región de Murcia se sustenta en datos: los recursos para la Región de Murcia durante los siete años de Gobierno de Pedro Sánchez han aumentado un 49'3%, son 9.472 millones más que en los siete años que estuvo Mariano Rajoy", ha añadido.

Por último, ha afirmado que Francisco Lucas ha ofrecido a López Miras "llegar a acuerdos en las cuestiones más importantes como es la financiación para ir a defenderlos juntos ante el Gobierno de España pero al PP solo le interesa confrontar, quejarse y culpar a otros de su incapacidad para resolver los problemas reales de la Región de Murcia".