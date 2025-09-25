El PSOE acusa al PP de "estar abonado a los bulos" y de estar centrado solo en "confrontar" con el Gobierno central

MURCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, ha criticado que el PP "está abonado a los bulos" y le ha acusado de convertir las comparecencias públicas tras del Consejo de Gobierno en "un recital de mentiras", según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

Para Fernández, "la gestión del Gobierno de López Miras es nula, está centrado únicamente en la confrontación con el Gobierno de España y tener contento a Feijóo, aunque eso suponga llevarse por delante a los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia".

La dirigente socialista ha sostenido que, "mientras tanto", la Región "está totalmente abandonada". "Se tienen que suspender las clases por falta de climatización en los centros educativos, las listas de espera en sanidad son interminables y escandalosas, hay gente muriendo esperando la ayuda a la dependencia, tenemos el peor transporte público de España, y una ley de vivienda que no se cumple", ha criticado.

"Ya está bien. La Región de Murcia necesita un Gobierno autonómico que trabaje por los ciudadanos y ciudadanas. Frente a todo esto, frente a un Gobierno regional inútil. Nuestro secretario general y delegado del Gobierno, Francisco Lucas, seguirá trabajando para ser útil a la Región y mejorar la vida de las personas que viven en esta tierra, que es lo realmente importante", ha concluido.