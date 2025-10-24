PSOE advierte que "30 años de PP castigan a la Región de Murcia con más paro y más precariedad"

Archivo - Sánchez (PSOE) insta al Gobierno murciano a que "se siente a negociar" para la reforma del sistema de financiación - PSOE - Archivo

MURCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PSOE y secretaria de Coordinación de Transformación Económica del PSRM, Inma Sánchez, ha criticado que "30 años de PP, junto a la falta de gestión de López Miras, castigan a la Región de Murcia con más paro y más precariedad, registrando uno de los mayores aumentos de desempleo del país".

"Lo demuestran los datos de la Encuesta de Población Activa, donde la Región de Murcia registra uno de los mayores aumentos de desempleo del país", ha señalado.

Sánchez ha destacado que el número de personas en paro "se ha disparado en la Región de Murcia un 14 por ciento en tan solo tres meses, y un 10 por ciento en comparación con el año pasado, mientras en el conjunto de España el paro ha descendido un 5 por ciento".

"Es decir, en la Región de Murcia la brecha no se corrige, porque el Gobierno regional no sabe aprovechar la bonanza económica del país que ha conseguido el Gobierno de Pedro Sánchez, Y no sabe porque no tiene proyecto", ha añadido.

La senadora socialista ha afirmado que "el PP, después de 30 años gobernando, no tiene proyecto y su modelo económico, o es la corrupción, como se está viendo estos días con el caso Novo Carthago, o es la precariedad y las tasas de pobreza que encabeza la Región de Murcia".

Al hilo, ha insistido en que estos datos demuestran, una vez más, que el modelo económico del PP en la Región de Murcia ha "fracasado". Según Sánchez, "el modelo del PSOE, que defiende el secretario general del PSRM, Francisco Lucas, se refleja en los datos del conjunto del país: empleo estable, subida de pensiones, corregir la brecha salarial entre hombres y mujeres y ser la locomotora económica de la Unión Europea".