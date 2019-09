PSOE asegura que los Presupuestos 2019 "no eliminan desigualdades entre territorios y ciudadanos"

Publicado 26/09/2019 16:30:38 CET

MURCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Presupuestos 2019, aprobados hoy en el Pleno del Ayuntamiento de Murcia por PP y Cs, ha recibido el no rotundo del Grupo Municipal Socialista "porque no eliminan desigualdades entre territorios ni entre ciudadanos del municipio y, además, porque en el único apartado que hay igualdad es a la hora de pagar, en la parte de ingresos, no en la de gasto", según ha explicado la concejala Carmen Fructuoso.

Al respecto, se ha preguntado si estos Presupuestos mejoran la calidad de vida de los vecinos; si, de verdad, ponen remedio a sus problemas. "Nacen ya sin capacidad de ejecutarse, están secuestrados por esa vorágine de privatizar servicios y, además, sólo quedan 3 meses para terminar el ejercicio 2019, llegan con 9 meses de retraso", ha añadido.

En este sentido, Fructuoso ha destacado que la obtención de recursos por la vía de las sanciones alcanza "la nada desdeñable cantidad de 13.276.000, de los cuales casi la mitad son de multas de tráfico" y también que la intención del equipo de Gobierno es "detraer de los bolsillos de los murcianos 285 millones de euros en concepto de impuestos directos, indirectos, tasas o precios públicos, lo que supone 644 euros por vecino, tanto si vive en el centro de la ciudad como si es de Zeneta o Lobosillo. Ahora, la pregunta es ¿se corresponde esa cantidad con los servicios que recibe a cambio?"

Igualmente, la concejala ha resaltado de los Presupuestos que la obtención de préstamos asciende a 24,1 millones, "todo ello para financiar inversiones municipales, que al final nunca se ejecutan", mientras que "para 2019 ustedes prácticamente congelan las aportaciones a las juntas municipales, por lo que nosotros no participaremos de un proyecto donde no se apueste por una descentralización real y se destine el 8% a la gestión directa de estas juntas".

Fructuoso también ha afirmado que con estos Presupuestos, PP y Cs transforman el derecho a obtener un servicio público en un negocio. "Esto es, empresas que no pierden ni un euro porque ya está el Ayuntamiento para cubrir sus pérdidas, ¿cuántos autónomos y empresas del municipio pueden tener esa misma suerte? Ninguna, ya le contesto yo".

Además, ha señalado como ejemplo que "de los 19 millones para el transporte público, casi 11 son para el tranvía, un transporte público que a pesar del dinero que gastamos es caro para muchos de nuestros ciudadanos e ineficaz, mientras que se consignan 3,3 millones de euros para financiar Terra Natura".

Por otro lado, el Grupo Socialista logra el compromiso de la Corporación para disponer de un Plan de Emergencias operativo y visible, para que se constituyan las juntas municipales antes del 31 de octubre y para homenajear al escritor Castillo-Puche.