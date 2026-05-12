PSOE de Cartagena denuncia que permanezcan cerradas las habitaciones afectadas por el incendio del Hospital Santa Lucía

Archivo - Bomberos trabajando en la extinción del incendio del Hospital de Santa Lucía en Cartagena - MARTÍN C./EUROPA PRESS - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Cartagena, Pedro Contreras, ha denunciado que continúen cerradas las habitaciones afectadas por el incendio de la fachada del Hospital Santa Lucía de noviembre de 2025. Para Contreras es "incomprensible que, en plena saturación asistencial, con pacientes esperando en pasillos y urgencias colapsadas, sigan existiendo habitaciones cerradas y sin rehabilitar. Cartagena no puede permitirse este abandono".

Los socialistas han criticado imágenes actuales que muestran techos deteriorados, paredes afectadas y habitaciones fuera de servicio medio año después de los daños sufridos, una situación que consideran "un nuevo ejemplo de la falta de gestión y planificación que sufren los servicios públicos en Cartagena", según han informado desde el partido.

El edil socialista ha señalado además que el Hospital del Rosell continúa "muy lejos de asumir el papel estratégico que necesita el municipio y sigue infrautilizado pese a la presión asistencial que soporta el Área II de Salud".

Asimismo, ha destacado el trabajo de los profesionales sanitarios quienes "hacen un esfuerzo enorme para atender a los pacientes en condiciones cada vez más difíciles, las administraciones siguen sin tomar decisiones ni ejecutar soluciones reales".

Contreras ha criticado que el Gobierno de Noelia Arroyo "vive instalado en los anuncios, las fotos y la propaganda mientras los problemas reales de Cartagena siguen acumulándose".

"Tenemos pacientes esperando en pasillos, urgencias saturadas, listas de espera interminables y camas cerradas durante meses. Esta es la realidad sanitaria de Cartagena mientras el Gobierno municipal está más preocupado de mantener su equilibrio político interno que de defender los intereses de los cartageneros", ha concluido Pedro Contreras.