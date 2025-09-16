PSOE considera que Murcia "no necesita cumbres de postureo del PP, sino que López Miras rompa con la ultraderecha"

MURCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSRM y delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha asegurado que la Región de Murcia "no necesita cumbres de postureo, sino que el Gobierno regional rompa de una vez por todas con la ultraderecha".

Lucas ha hecho estas declaraciones tras conocer el anuncio de Feijóo de celebrar una cumbre con sus barones en Murcia "preocupado por las fugas de voto del PP a Vox".

"Me sorprende el anuncio del señor Feijóo, desde el PSRM llevamos mucho tiempo avisando de que la ultraderecha se acabaría comiendo al Partido Popular porque el PP está asumiendo todos y cada uno de los discursos de odio de Vox, ya son indistinguibles", advierte.

En este sentido, ha recordado que, por este motivo, el PSRM "ofreció un acuerdo de presupuestos sin líneas rojas al Gobierno regional, para evitar que toda la ciudadanía de la Región de Murcia fuese rehén de la ultraderecha".

Considera que "la única alternativa real que tiene la Región es el Partido Socialista. Desde marzo que renovamos la dirección regional, estamos demostrando con hechos que somos un PSOE con perfil propio y que defendemos por encima de todo los intereses de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Región", ha señalado.

Finalmente, Lucas ha remarcado que el PSOE de la Región de Murcia "defiende el consenso, el diálogo, la colaboración y los valores constitucionales". Por tanto, insiste, "la única alternativa que tiene la Región es la alternativa del Partido Socialista".