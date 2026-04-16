El PSOE denuncia que el 81,9% de los pacientes murcianos supera el plazo legal para especialistas

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Marisol Sánchez - PSRM-PSOE

CARTAGENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Marisol Sánchez, ha denunciado este jueves que la Región de Murcia registra la segunda mayor tasa de España en demora de especialistas.

Según datos del Ministerio de Sanidad, que por primera vez computan a pacientes sin cita asignada, el 81,9% de los usuarios de la comunidad espera más de 60 días para una primera consulta.

Sánchez ha interpelado al consejero de Salud, Juan José Pedreño, subrayando el "incumplimiento" del decreto que fija un máximo de 50 días para estas citas.

"Los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia no tendrían que esperar más de 50 días para ver al especialista médico, pero el Gobierno regional del Partido Popular está incumpliendo la ley de manera reiterada y sistemática desde hace más de 15 años", ha aseverado la diputada.

La parlamentaria ha acusado a la Consejería de "maquillar" las estadísticas al dejar fuera del cómputo a las personas sin fecha asignada.

"Son 25.000 personas que al no tener ni cita no cuentan en el cómputo de los tiempos medios de espera, es como si no existieran para la Consejería de Salud", ha explicado, tras detallar que, de 112.000 pacientes en espera, solo 12.900 fueron atendidos en el plazo legal.

Finalmente, el PSOE ha denunciado la desigualdad entre las áreas de salud, destacando el "maltrato" al Área III (Lorca y comarca), donde se concentran 12.662 de los pacientes sin cita.

"La Región es la peor, solo nos supera Canarias. El Gobierno de López Miras incumple la Constitución que establece la igualdad independientemente del código postal", ha concluido.