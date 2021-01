El PSOE denuncia la mala gestión y falta de planificación del Gobierno regional en las residencias de mayores

MURCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Toñi Abenza, ha denunciado "la incapacidad del Gobierno regional y la falta de planificación de la Consejería de Familia y Política Social en la gestión de las residencias de personas mayores y dependientes".

Abenza ha puesto de manifiesto la preocupación del PSRM ante los nuevos contagios en las residencias en las últimas 48 horas: en la residencia Caser de Santo Ángel; El Amparo, también en Santo Ángel; Villademar, y Maristas, en Cartagena, donde ya hay más de medio centenar de afectados.

"Los datos anunciados por el Comité de Seguimiento de la Covid en la Región, donde se han registrado 120 casos de coronavirus en cuatro residencias, dos de ellos en la residencia Caser de Santo Ángel con los ancianos ya vacunados; hablan por sí mismos. La tercera ola ha llegado y parece que el Gobierno regional no ha aprendido nada de las dos anteriores", ha añadido.

Según la socialista, ya lo avisaron en verano con la reincorporación de los trabajadores de residencias tras las vacaciones estivales. "Esto no puede volver a repetirse ahora. Sería inadmisible, irresponsable e incomprensible caer en el mismo error dos veces. Sobre todo, teniendo en cuenta la realización de pruebas periódicas a los trabajadores. Nuestros mayores, vacunados o no, no se pueden permitir ni una sola grieta en el sistema por el que colar al virus en sus vidas", ha añadido.

Así, ha recordado que los consejeros pertinentes "deben dar cuenta en sede parlamentaria, teniendo en cuenta la nefasta coordinación sociosanitaria del Gobierno regional durante la segunda ola".

En este sentido, Abenza ha advertido que "hasta dentro de varios meses no habrá inmunidad de rebaño, por lo que los brotes en las residencias de que han recibido la primera dosis de la vacuna son muy preocupantes. Ni se puede ni se debe bajar la guardia. Afirmar lo contrario, vendiendo que somos los primeros en vacunar, como está haciendo el Gobierno regional, es simplemente un slogan más que no contendrá el virus, sino se apela a la responsabilidad individual".

Finalmente, ha exigido al Ejecutivo regional que ejerza la misma transparencia que el Gobierno de España con los datos sobre las vacunas y que se centre en agilizar el proceso de vacunación para toda la ciudadanía de la Región.

"Todos tenemos puestas las esperanzas en que la vacuna sea el principio del fin de esta pesadilla que tanto ha afectado al modelo de residencias que hay en la Región, obsoleto y desfasado. El Gobierno regional debe explicar en la Asamblea cómo se ha llevado a cabo el plan de vacunación en residencias y qué previsiones tiene para dar seguridad y certeza a la ciudadanía", ha concluido.