El PSOE exige desconvocar "de la irresponsable concentración" promovida por el Ayuntamiento este domingo en la Gran Vía

Ve inadmisible que el consejero de sanidad recomiende el auto confinamiento y Ballesta organice eventos que provocan un efecto llamada

MURCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

"Este equipo de Gobierno con PP y Cs está perdiendo el rumbo y nosotros no vamos a ser cómplices de este despropósito", así de contundente se muestra el portavoz socialista, José Antonio Serrano, sobre la última "ocurrencia" del alcalde José Ballesta de cerrar la Gran Vía y convertirla en una zona verde en plena pandemia con motivo de la Semana Europea de la Movilidad.

Serrano, se muestra preocupado "ya no se que pensar, parece que se está riendo de la Corporación y de todos los murcianos, es inadmisible que mientras el consejero de salud recomienda el auto confinamiento, Ballesta esté más ocupado en organizar eventos que provocan un efecto llamada, en una situación de rebrote en la crisis sanitaria".

Según el portavoz socialista "Ballesta debería de recapacitar, porque parece que no se encuentra cómodo gestionando, si no hay de por medio postureo y fotos", porque de eso se trata, afirma Serrano "lo de la semana de la movilidad es un paripé que no se creen ni ellos, con un uso muy deficiente de la bicicleta por la falta de un plan que le de coherencia, con unos altos niveles de contaminación y un transporte público que deja mucho que desear. Ballesta, antes como Consejero de Fomento y ahora como alcalde, ha demostrado su falta de credibilidad ante los proyectos de movilidad que sólo están implantados en su realidad virtual".

Además añade que "ante la cancelación de eventos por la pandemia, Ballesta se encuentra como un pez fuera del agua y tiene que estar continuamente inaugurando y creando eventos para su lucimiento personal y para la foto, por supuesto sin salir de las cuatro calles de la capital".

Serrano además tilda de "irresponsable" el evento, "es una irresponsabilidad sanitaria que además va a tener un coste para las arcas municipales, ese dinero se podría destinar a las necesidades de la pandemia, como le hemos pedido en reiteradas ocasiones".

Y avisa que "hoy mismo he solicitado a Ballesta, el informe del concejal responsable de salud, Felipe Coello, en el que se avala o desaconseja la celebración del evento junto al decreto de ocupación de la vía pública. Y por supuesto solicitamos al Consejero de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que siendo coherente con sus recomendaciones, prohíba la celebración de este evento irresponsable".