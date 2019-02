PSOE exige explicaciones a la Comunidad por suspender atención a niños víctimas abuso sexual que no están en desamparo

Publicado 25/02/2019 18:24:19 CET

MURCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general y de Economía, Igualdad de Género y Políticas Públicas del PSRM-PSOE, Gloria Alarcón, ha exigido explicaciones al Gobierno regional por la supresión del Proyecto Luz, que hasta ahora atendía a menores víctimas de abuso sexual, excluyendo a las que no se encuentran en situación de desamparo.

Alarcón ha subrayado que el Gobierno regional "no puede hacer discriminación entre unas víctimas y otras según la situación o el poder adquisitivo de sus familias, porque el trauma sufrido es el mismo; por tanto, necesitan la misma atención sanitaria".

Por ello, se pregunta "cómo se puede medir el desamparo de los menores solo con esos criterios".

La dirigente socialista ha lamentado que el Gobierno regional "no dé prioridad ni aborde de manera integral una cuestión tan sensible como ésta", tras lo que ha manifestado que "no tiene justificación que con el esfuerzo que hace el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, mediante el Pacto de Estado para la atención a las víctimas de violencia de género, el Gobierno regional no esté a la altura y tome decisiones arbitrarias que afectan a la salud mental infanto-juvenil".

Gloria Alarcón critica que la sanidad pública "no esté preparada para atender estos casos y tenga enormes listas de espera para esta especialidad".

"Consideramos injustificables las excusas de los gobernantes del PP en la Región, argumentando que la sanidad pública no puede atender a estas víctimas porque se ha colapsado el programa. Exigimos que reviertan esta injusta decisión y planifiquen mejor el servicio", ha concluido.