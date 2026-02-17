El PSOE exige al PP la ejecución inmediata del espacio multiusos de La Paz en el solar de la antigua guardería

Estado del solar de la antigua guardería de la Paz - PSOE MURCIA

MURCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia defenderá en el Pleno de este mes una moción para reclamar al Gobierno municipal y a la vicealcaldesa Rebeca Pérez que impulsen la licitación y ejecución del espacio multiusos proyectado en el solar de la antigua guardería de la calle Pablo VI, en el barrio de La Paz, "ante el incumplimiento de los plazos anunciados públicamente".

Los socialistas presentarán esta moción "ante la falta de avances en una actuación de la que el Gobierno municipal aseguró, de manera pública, que el proyecto de ejecución estaba prácticamente terminado y que se sacaría a licitación antes de final de 2025, indicando además que las partidas presupuestarias necesarias ya estaban consignadas".

"En agosto de 2025 se llevó a cabo una primera fase de limpieza y preparación del terreno, pero no ha habido continuidad y, a día de hoy, el solar vuelve a presentar un estado de abandono, sin que se haya iniciado la ejecución del proyecto comprometido", han señalado desde el partido.

Para la concejala socialista Carmen Fructuoso, "no es de recibo que se anuncie una actuación como inminente, se haga una limpieza puntual en el solar y después no haya ningún avance real". "El barrio necesita que se pase de los anuncios a la acción y que se cumplan los plazos que el propio Gobierno municipal hizo públicos", ha añadido.

DEMOLIDO EN 2007

La edil del PSOE ha recordado que el solar fue demolido en 2007 y que, desde entonces, permanece sin uso.

El proyecto municipal contempla un espacio multiusos con zona deportiva, áreas infantiles, aparatos biosaludables, juegos de mesa, un circuito perimetral, zonas ajardinadas y mobiliario urbano, pensado para favorecer la convivencia y el encuentro vecinal.

Al respecto, Fructuoso ha insistido que se trata de una reivindicación histórica de La Paz y ha subrayado que "los vecinos y vecinas merecen hechos, no anuncios que se esfuman con el paso de los meses".