PSOE exige un protocolo de actuación para la detección del cáncer de mama en mujeres menores de 47 años y mayores de 70

El secretario general del PSRM, Francisco Lucas, se reúne con la Asociación Amiga, junto a la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Marisol Sánchez - PSOE

MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista presentará en la Asamblea Regional una iniciativa para exigir al Gobierno regional que "elabore y ponga en marcha un protocolo de actuación para la detección del cáncer de mama para todas aquellas mujeres que están fuera de la cohorte de edad establecida en el programa de cribado, es decir, mujeres menores de 47 años y mayores de 70".

El secretario general del PSRM, Francisco Lucas, se ha comprometido a registrar esta iniciativa tras mantener una reunión con la Asociación Amiga, junto a la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Marisol Sánchez, en la que han abordado las principales necesidades relacionadas con el cáncer de mama en la Región de Murcia.

Sánchez ha explicado que este protocolo "debe establecer tiempos máximos, pautas y procedimientos ante sospechas de un caso de cáncer de mama".

El objetivo es "reducir los retrasos que actualmente se están produciendo en el análisis de las pruebas, concretamente en las mamografías, y como consecuencia, en diagnósticos y tratamientos".

Además, el PSOE exigirá al Gobierno regional que "cumpla su palabra y sus compromisos en este aspecto y que amplíe la cohorte de edad del programa de cribado de cáncer de mama, tal y como ya han hecho otras comunidades autónomas".

La viceportavoz socialista ha indicado que se trata de una de las demandas de la Asociación Amiga y que otras comunidades llevan la delantera a la Región de Murcia en este asunto, como en muchos otros relacionados con la sanidad.

"Desde el Partido Socialista de la Región de Murcia, con Francisco Lucas, seguiremos trabajando por los derechos de estas pacientes y por una correcta gestión pública de la detección precoz del cáncer de mama", ha concluido.