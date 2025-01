PSOE: "El Gobierno de López Miras tiene las competencias de vivienda en la Región de Murcia, pero no hace nada"

MURCIA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Región de Murcia, Carmina Fernández, ha afirmado que "el Gobierno de Fernando López Miras tiene las competencias de vivienda en la Región de Murcia, pero no hace nada" tal y como "lo demuestra que solo el 0,39% de las viviendas de la Región de Murcia son viviendas protegidas".

Fernández ha contestado de esta forma al senador del Partido Popular de la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga, quien ha señalado que "mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condena a los jóvenes a tener que mendigarle al Estado una vivienda, el presidente del Ejecutvo murciano, Fernando López Miras, da avales para adquirir un hogar en la Región de Murcia".

En este sentido, Fernández ha reprochado que el Gobierno de López Miras "no ha construido ni una sola vivienda pública en la Región de Murcia en los últimos ocho años".

"Pero no solo eso, es que el Gobierno de López Miras incumple la ley de vivienda y se niega a delimitar las zonas tensionadas para poner límite al precio del alquiler", según Fernández.

Asimismo, ha criticado que "el Partido Popular impide que el Bono de Alquiler Joven llegue a su verdadero destinatario, los jóvenes de la Región de Murcia". De hecho, ha criticado que el Ejecutivo murciano "se está quedando el dinero que recibe del Gobierno de España para tapar sus pufos".

Fernández también ha recriminado que el Partido Popular "hace propaganda para intentar tapar su propia inacción" porque "lo que dice del Aval Joven no es cierto", ya que "no está llegando a la mayoría de los jóvenes".

"Porque la mayoría de los jóvenes de la Región de Murcia no tienen acceso a esa medida, que no solo insuficiente, sino que es una medida que no sirve para resolver el problema de la vivienda en la Región de Murcia", ha apostillado.

"Lo que está claro es que el único que está invirtiendo en la Región de Murcia en vivienda es el Gobierno de España, es el Gobierno de Pedro Sánchez", ha concluido.