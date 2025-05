PSOE: "Hoy damos un paso firme para modernizar, democratizar y reequilibrar la organización territorial de la Región"

CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS) La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha asegurado que "hoy el PSOE da un paso firme e inaplazable para modernizar, democratizar y reequilibrar la organización territorial de la Región de Murcia".

Fernández ha hecho estas declaraciones unos minutos antes de registrar una Proposición de Ley de Comarcalización, tal y como ya anunció el secretario general del PSRM, Francisco Lucas, hace unos días en Cartagena, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

"Esta Proposición de Ley pretende que nuestra Región tenga un modelo territorial más justo y equilibrado", ha señalado Fernández, quien ha explicado que "se trata de corregir desequilibrios y de acercar la administración, los servicios a quienes más lo necesitan: las personas".

"Queremos una Región en la que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a los mismos servicios, vivan donde vivan, y lo hacemos presentando una Proposición de Ley que responde tanto a un mandato legal como a una necesidad social y territorial evidente", ha explicado.

En este sentido, ha indicado que la Proposición de Ley de Comarcalización "desarrolla por fin lo que el Estatuto de Autonomía establece en su artículo 3.2: Que la Región de Murcia se organiza territorialmente en municipios y comarcas, y que estas deben tener personalidad jurídica plena y autonomía real".

Según la portavoz socialista, la Región "no puede seguir funcionando de espaldas a su diversidad interna", y esta iniciativa "establece el marco legal para la creación de comarcas en cualquier territorio de la Región que desee adoptar esta estructura descentralizada".

"La ley que presentamos no impone modelos. No crea mapas artificiales. No crea más burocracia. Es una ley marco, abierta, participativa, que otorga a los municipios la posibilidad de agruparse voluntariamente en comarcas, allí donde existan vínculos reales: históricos, sociales, económicos o culturales", ha detallado.

Fernández ha afirmado que el Partido Popular "ha construido durante 30 años un modelo de Región profundamente ineficiente e injusto, que ha generado grandes desigualdades entre distintos territorios de la Región".

"Un modelo que no tiene en cuenta las necesidades y demandas de amplias zonas del territorio regional", según Fernández, quien ha reprochado que es un modelo que "ahoga a los Ayuntamientos y que perpetúa un crecimiento desigual, desequilibrado e insostenible".

Frente a ello, a su parecer, "la comarcalización es sentido común, es eficiencia administrativa y es democracia". "No se puede seguir bloqueando este proceso de descentralización del que el PP solo se acuerda en elecciones, prometiendo incluso la provincia de Cartagena y cerrando después la puerta, incluso, a la creación de la Comarca, tal y como ha manifestado", ha señalado.

Por este motivo, el PSOE ha dado este paso "ante una cuestión aplazada durante muchos años porque al PP le ha interesado un modelo de Región centralizado y centrado en San Esteban". Además, el Grupo Parlamentario Socialista presentó este martes una moción que exige el reconocimiento institucional de la comarca natural del Campo de Cartagena y el Mar Menor.

"Pedimos la constitución inmediata de una ponencia que redacte una ley singular para la creación de esta comarca antes de la finalización del próximo periodo de sesiones", según la portavoz socialista, quien ha explicado que esta comarca "ya funciona como tal en lo social, en lo económico, en lo cotidiano, ya que tiene vínculos históricos sólidos, peso demográfico y sentido territorial".

A su juicio, "lo que le falta es lo que se le ha negado sistemáticamente: poder decidir, planificar, coordinar y tener voz política propia".

Finalmente, ha afirmado que reconocer la comarca del Campo de Cartagena y Mar Menor "no es solo una cuestión administrativa, sino también de justicia territorial en una zona con un gran déficit de infraestructuras, servicios e inversiones que repercute negativamente en la vida de los ciudadanos y ciudadanas".

"La ciudadanía quiere descentralización, cercanía, coordinación y eficacia en la gestión pública. Y la comarcalización es la vía posible actual para lograrlo. Estas dos iniciativas, la ley y esta moción, no son contra nadie. Son a favor de una Región de Murcia más equilibrada y más justa, porque esto va de algo muy simple: respeto a la identidad, al territorio y a las personas", ha concluido.