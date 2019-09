PSOE Murcia critica el borrador de Presupuestos municipales por ser "poco creíbles y no se podrán cumplir"

Publicado 11/09/2019 17:25:12 CET

MURCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, José Antonio Serrano, se ha mostrado "absolutamente decepcionado", tras recibir este miércoles los Presupuestos para el ejercicio 2019, ya que "creemos que es una completa falta de respeto a los murcianos y murcianas por los tiempos y por el contenido".

Al respecto, argumenta que "no sólo nos han llegado tardísimo, sino que precisamente por los pocos meses que quedan para finalizar el año, son un paripé, se presentan para cubrir el expediente pero ni se van a cumplir ni son creíbles y hay partidas, bien dotadas económicamente, muy ambiguas, que quedan a la discreción del concejal de Gobierno de turno".

Además, el portavoz manifiesta que estos Presupuestos "nacen secuestrados porque las grandes cifras consignadas son para cubrir lo que cuesta subir la persiana del Ayuntamiento y pagar los grandes contratos".

Así, Serrano, que advierte que "para este viaje no hacía falta maletas", y señala que "el equipo de Gobierno no debería hacer perder el tiempo a los ciudadanos de este municipio con unos Presupuestos que no servirán para nada y, en caso de que se ejecute algo será como en 2018, inversiones que vienen arrastradas desde años anteriores". En este sentido, ha lamentado, "esto no es serio".

Y es que, las inversiones, "son una bola que va aumentando de un año para otro porque nunca se ejecuta todo lo que prevé", y en estos Presupuestos 2019 "ya hemos comprobado cómo baja el gasto para reparaciones en colegios, al parecer porque deben estar todos impecables y con las instalaciones eléctricas de última generación para que puedan soportar aire acondicionado y pizarras digitales, y desaparece el IBI social, que aprobamos desde el PSOE, para ayudar a familias con dificultades económicas".

A esto hay que sumar que el equipo de Gobierno "ha convertido en costumbre no modificar en Pleno las ordenanzas fiscales, de manera que no cambian las tasas e impuestos, no se avanza en la progresividad de la recaudación y, por tanto, cada murciano y murciana paga lo mismo aun no teniendo los mismos servicios".

De este modo, ha apuntado, "para lo único que todos los vecinos y vecinas del municipio somos iguales es para pagar, ahí si estamos equiparados, ahora para las inversiones".

Como ejemplo, explica que cada murciano aporta 644 euros en concepto de impuestos y tasas, "ahora habrá que preguntarse si una familia de cuatro miembros, que pagará un total de 2.576 euros, recibe los mismos servicios viva donde viva".

Asimismo, el portavoz socialista precisa que "una de las grandes fuentes de ingresos son las multas, ahí todo lo que esté previsto en los Presupuestos se recauda, pero luego observamos que aunque los ingresos están todos, pero no se cumplen con todo lo prometido y, por ello, nos encontramos que, por ejemplo, en 2018, hay una diferencia de 59 millones de euros entre ingresos y gastos. El equipo de Gobierno ha convertido el Ayuntamiento en una máquina de cobrar infalible".

También, observa, "se crea una Concejalía para la Promoción Económica y, sin embargo, nos volvemos a defraudar, porque se consignan 7.000 euros de inversión" y agrega que, "siendo una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos, no entendemos cómo se puede fomentar la creación de puestos de trabajo con esa cantidad".

"En propaganda lo gastamos todo, ahora en instalaciones deportivas también hay un desfase porque mientras los centros de La Flota, Cabezo de Torres, Santo Ángel y El Carmen suponen un gasto de 3,6 millones de euros, las inversiones para el resto de polideportivos y pistas del municipio serán de 1,2 millones", critica.

Así, Serrano ha concluido lamentando que "este año será en blanco, no vamos a observar ningún avance o transformación en el municipio y, por todo ello, el Grupo Municipal Socialista no va a ser partícipe de estos Presupuestos".