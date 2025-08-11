El PSOE de Murcia propone mantener abiertos los centros de mayores de Murcia en agosto

MURCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Murcia Regina Sarría ha propuesto al equipo de Gobierno, del PP, que "reconsidere el cierre de los centros sociales de mayores durante el mes de agosto", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

El objetivo de esta medida, que surge a raíz de las quejas recibidas por parte de personas mayores, es "prevenir el aislamiento social de los mayores del municipio y ofrecerles un refugio frente a las altas de temperaturas".

"Muchas de estas personas, al no disponer de una segunda residencia ni de aire acondicionado en sus viviendas habituales, se sienten más aisladas y no tienen alternativas para escapar del calor extremo", ha explicado Sarría.

Al respecto, la edil del PSOE ha advertido de que "teniendo en cuenta el cambio climático, que cada vez genera olas de calor más intensas y frecuentes, las altas temperaturas representan un serio riesgo para la salud de las personas mayores".

Así, Sarría ha destacado que los centros de mayores "no solo cumplen una función social, al permitir el contacto entre los usuarios, sino que también actúan como un espacio seguro y fresco para prevenir golpes de calor y otras complicaciones derivadas de las altas temperaturas".

Por estas razones, la concejala socialista ha instado al Gobierno local a que, de cara al próximo año, "busque soluciones para garantizar la apertura de estos centros durante el verano".