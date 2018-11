PSOE de Murcia reprocha que el municipio está "estancado" con "un alcalde para las cuatro calles del centro y nada más"

Publicado 05/11/2018 13:53:29 CET

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Susana Hernández, ha reprochado que el municipio está "estancado" y con "un alcalde para las cuatro calles del centro y nada más", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

"Hola, Murcia. No ha pasado el tiempo por ti", ha señalado Hernández, quien ha definido con esta frase la situación en la que se encuentra la capital de la Región y lo ha hecho en el Debate del Estado del Municipio que se ha celebrado este lunes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

"Estamos ante el último Debate del Estado del Municipio con Ballesta como alcalde y tengo que decir que si yo hubiese estado los cuatro últimos años fuera y hubiese vuelto diría 'Hola, Murcia. No ha pasado el tiempo por ti'", ha idnicado.

"Esa frase se suele decir para agradar a alguien conocido con quien te encuentras, pero tratándose de un municipio traslada una tristeza tremenda", según Hernández, quien lamenta que "los años pasan y Murcia no avanza, está estancada".

A pesar de "miles de anuncios", ha reprochado que el PP "no ha logrado ejecutar ninguno de sus grandes proyectos más allá de cuatro 'cosuchas' a modo de maquillaje que ha podido hacer como la peatonalización de Alfonso X, que está a medias, y una gran pintura en una pared en el barrio de La Paz y detrás de la cual no hay nada y nada ha cambiado".

La portavoz socialista ha hecho una "radiografía profunda" de las carencias que presenta Murcia. Según ha dicho, soportamos "un transporte público para salir corriendo con pocos o ningún autobús en las pedanías y el billete más caro de España", así como "solares abandonados en el municipio, dando una imagen penosa del municipio, incluso junto a las principales vías de acceso a la ciudad".

Igualmente, ha señalado que en los últimos años no se ha creado "ni una sola nueva plaza de escuela infantil pública", que "un tercio de los niños murcianos están en riesgo de pobreza o exclusión social" y que "el municipio está al frente de la destrucción de empleo a nivel nacional".

De paso, ha acusado al Partido Popular de "haber permitido que se haga negocio con el Real Murcia mientras se ríen de la afición".

La portavoz del PSOE, cuya exposición la ha acompañado con fotografías que muestran "claras deficiencias" especialmente en pedanías y en cuestiones que tienen que ver con obras, infraestructuras y servicios como el de limpieza, ha criticado con dureza la gestión del actual alcalde.

"Ballesta no cree en la descentralización y es el alcalde de las cuatro calles del centro y al margen de eso no tiene ideas ni proyectos para el municipio", según Hernández, quien ha reprochado que "sus promesas no llegan a nada".

"Acaba de anunciar la puesta en marcha de la policía de ocio y hace poco hizo lo propio con la policía turística" pero "la realidad es que hay menos agentes que cuando llegó a la Alcaldía y nos preguntamos cómo es posible que vaya encontrando, como quien saca conejos de la chistera, nuevas funciones para los agentes".

"¿De dónde los saca?", se pregunta Hernández, quien contesta que "lo hace de las pedanías para traerlos al centro y simplemente les cambia el brazalete en función del turno en el que trabajen".

La falta de efectivos en los Cuerpos de Seguridad como los de Policía y Bomberos "suponen un problema al que el equipo de Gobierno sigue sin dar solución y es incapaz de convocar las oposiciones tan demandadas y necesarias", en su opinión.

"Llevamos más de tres años y medio sin una sola incorporación a la Policía Local desde 2009. Con los bomberos sucede lo mismo y en este Cuerpo no hay ni una sola incorporación desde 2005", ha recordado.

"Si el PP ha conseguido algo en cuanto a Personal, con muchos interinos y en situación precaria, ha sido a base sentencias judiciales y de actas de la Inspección de Trabajo. El pasado lunes, sin ir más lejos, al parque de bomberos Infante acudió la Inspección de Trabajo por denuncias presentadas por los propios trabajadores porque desde quien gobierna en el Ayuntamiento se niegan a escucharlos", ha añadido.

"Esperamos que Ballesta, quien ha demostrado que la fotografía es el único lenguaje que entiende, sea capaz de reaccionar en estos últimos meses pero lo cierto es que si el municipio ha cambiado en algo ha sido para empeorar", según Hernández.

"El Ayuntamiento vive en un caos y un ejemplo de ello es el edificio de la Glorieta, que vive a base de parches, sin la aplicación de energías renovables y, eso sí, con un salón en el que figuran en placas los nombres de todos los alcaldes que ha tenido Murcia y en el que se inscribirá el de José Ballesta y será el único momento en el que dejará su huella en el municipio", ha seguido declarando Susana Hernández, quien pone énfasis en las desigualdades que afectan negativamente a las pedanías.

"La mayoría de acuerdos alcanzados siguen sin cumplirse y es habitual ver, por ejemplo, que no hay aceras en las pedanías a pesar de que se aprueba en Pleno su construcción. Pero es que el PP no cree en la descentralización y, más allá de las cuatro calles del centro, no tiene ideas ni proyectos para el municipio. En ese sentido está en blanco y el alcalde es alguien que pasará a la historia como una persona encantadora, que creo que lo es, pero como un pésimo gestor para Murcia".

La crítica la ha hecho extensible la portavoz socialista al Partido Popular en su conjunto, que se basa "en un modelo que parece feudal".

"Es un partido agotado y poco operativo", ha manifestado.