El PSOE pide la comparecencia de Villegas para informar sobre el ritmo de vacunación y la estrategia a seguir

José Antonio Peñalver asegura que es necesario acelerar el ritmo de administración de las vacunas

CARTAGENA (MURCIA), 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la comparecencia del consejero de Salud, Manuel Villegas, en la Asamblea Regional para que informe sobre el ritmo de vacunación de la Covid 19 que se está llevando a cabo en la Región, así como del protocolo y la estrategia de vacunación a seguir, tal como ha indicado el diputado regional socialista José Antonio Peñalver.

"Hemos solicitado la comparecencia del consejero para que informe de las vacunas que se ponen diariamente, las dosis que se reciben del Ministerio de Sanidad, el protocolo a seguir y la estrategia de vacunación, con el calendario que está previsto, población receptora, centros donde se llevará a cabo y profesional sanitario que la administrará", ha explicado.

El diputado socialista ha dicho que es necesario acelerar el ritmo de administración de las vacunas, ya que se están administrando con mucha lentitud. "No es de recibo que el Gobierno de España haya anticipado al máximo la compra y distribución de las vacunas, y que el Gobierno regional actúe con lentitud. Comunidades como Asturias ya han administrado el 81 por ciento de las vacunas recibidas, mientras que la Región de Murcia no llega al 40 por ciento, según informa la Consejería, pero no cuadran los datos que han notificado al Ministerio".

Ha añadido que al PSOE le preocupa especialmente que el proceso de vacunación se esté realizando a cargo del mismo personal de los centros de salud, que no se han reforzado, porque, aunque el Gobierno regional anunció equipos formados para la vacunación, "son los mismos profesionales de enfermería y medicina de familia los que se desplazan a las residencias a realizar la vacunación".

"Mientras, los compañeros tienen que suplir sus cupos, provocando más sobrecarga, porque los refuerzos no han llegado", ha aseverado el diputado regional socialista.

"Una vez más, exigimos al Gobierno regional que aumente de manera urgente las plazas de sanitarios que se aprobaron en la Asamblea Regional por unanimidad, para acometer con normalidad el proceso de vacunación y dar respuesta a las demandas que la tercera ola está generando en los centros de salud, sin desatender las demás patologías no Covid", ha remarcado.

Finalmente, Peñalver ha afirmado que la vacuna es la gran esperanza para contener la pandemia, y la falta de planificación del Gobierno regional está provocando retrasos, que podrían solucionarse con el refuerzo adecuado de personal en atención primaria que tendría que haberse producido ya.