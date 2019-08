PSOE pide al Gobierno municipal de Murcia "responsabilidad" para adoptar medidas contra la contaminación

Publicado 09/08/2019 14:35:53 CET

MURCIA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha criticado que un Gobierno municipal responsable "estaría trabajando" en medidas preventivas y soluciones contundentes para atajar los episodios de contaminación, cada vez más frecuentes. Y es que, ha lamentado el portavoz socialista, José Antonio Serrano, "no es serio justificar los altos índices de polución por los fenómenos atmosféricos y esperar a que escampe".

Serrano ha mostrado la preocupación del grupo municipal sociaista por "la salud de los vecinos y vecinas de Murcia, por eso no podemos dejar de reivindicar una mejor calidad del aire para nuestro municipio porque, de no tomar medidas, estaremos abocados a un problema sanitario grave". De hecho, "la contaminación está teniendo ya importantes consecuencias a las que no debemos darle la espalda como si fueran brotes esporádicos y pasajeros, ya que corremos el riesgo de que adquieran mayor alcance".

Serrano se ha referido también a las recientes noticias que informan de que un 11% de los casos nuevos de asma en los niños y niñas de Europa (66.600 casos anuales) se puede prevenir reduciendo los contaminantes del aire hasta el umbral recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por tanto, "nuestra alarma y nuestras constantes llamadas de atención para adoptar medidas bien planificadas y diseñadas están más que justificadas", ha señalado Serrano, al tiempo que ha apuntado que "la creciente presencia de partículas en suspensión en el aire, las llamadas pm 10 y pm 2,5, provocadas de forma puntual por intrusiones de polvo fino subsahariano, provienen en su mayoría de procesos industriales o del tráfico y también de labores agrícolas".

Para el portavoz socialista, hay que empezar por tener una red "completa y rigurosa" de sensores y estaciones medidoras, como tienen otras ciudades, "que estén volcando datos constantemente para que la población esté informada".

En Murcia, ha lamentado, "con tan solo una estación medidora, lo que es absolutamente insuficiente", ya que "no mide el estado del aire de la zona norte ni de la zona este de nuestro municipio y, además, no es capaz de medir las partículas en suspensión pm 2,5, las cuales por su diámetro suponen los mayores problemas, debido a que pueden llegar a la profundidad de los pulmones, y algunas hasta pueden alcanzar el torrente sanguíneo".

A esto, apunta, "añadimos que durante el presente año la estación de San Basilio no midió las partículas pm 10 durante casi 50 días por lo que cuantificar y valorar la situación real del aire en Murcia es muy difícil".

En lo que va de año se ha superado 16 veces el umbral recomendable en partículas pm 10. "Esto que sepamos, porque hay que tener en cuenta que la estación de San Basilio no ha arrojado datos durante casi 50 días, por lo que la cifra puede ser aún mayor".

Por ello, ha dicho, "es importante informar del 'Protocolo de medidas a adoptar en episodios de contaminación para el municipio de Murcia', que impulsamos desde el Grupo Socialista y establece que este límite no debe superarse más de 35 días en un año".

Serrano, que también ha aludido a la necesidad de cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, ha insistido en monotorizar la calidad del aire con el fin de medir los niveles de contaminación por áreas para que la población esté suficientemente informada y para que, por supuesto, se adopten las recomendaciones de forma ágil.

"Es primordial tener la información para poder actuar y también contar con una batería de medidas con la que reducir todo lo posible los episodios contaminantes", ha comentado, al tiempo que recuerda la propuesta socialista de dar servicio gratuito de transporte público cuando se alcancen picos preocupantes.