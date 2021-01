PSOE, Podemos y Cs consideran que el "la irresponsabilidad" de Villegas debería conllevar "responsabilidades"

CARTAGENA (MURCIA), 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios PSOE, Podemos y Ciudadanos consideran que el "error" de Villegas debería conllevar "responsabilidades". Es lo que han dicho los diputados de los tres grupos parlamentarios durante el Pleno de la Asamblea Regional. En él han exigido tanto la dimisión del consejero como el cese del mismo por parte del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras.

El socialista José Antonio Peñalver considera que el consejero "se ha equivocado" al vacunarse antes y considera que este hecho es un "escándalo" y que el consejero ha incurrido en una "irresponsabilidad" al hacerlo y le ha pedido a Ciudadanos desmarcarse de su socio de Gobierno si el consejero no es cesado. "Tienen que llevar su postura hasta donde haga falta y si el presidente de la Región no actúa con responsabilidad, deberían desmarcarse de este Gobierno", ha dicho.

Del mismo modo, el diputado del PSOE, Francisco Lucas considera "este gobierno y el PP actúa como una mafia organizada y se han saltado el protocolo de Sanidad". El PSOE ha pedido la comparecencia urgente de López Miras para "esclarecer los hechos y para que facilite un listado de las personas de la Consejería que ya se han vacunado; el presidente tiene que cesar al consejero".

Del mismo modo piensa Ciudadanos, su diputado Francisco Álvarez ha reiterado que el consejero debe dimitir "por responsabilidad". "Debemos de asumir cada uno las responsabilidades del mismo modo que se las exigimos a todos los ciudadanos de la Región por higiene democrática y por responsabilidad desde Ciudadanos le pedimos su dimisión", ha dicho durante su intervención. Además, considera que la actuación del consejero ha sido "un error tremendo y que debe conllevar responsabilidades".

Por parte de Podemos, su portavoz María Marín ha exigido el cese "inmediato" del consejero de Salud, Manuel Villegas a raíz del escándalo surgido sobre su vacunación. Marín ha señalado que "no se ha cumplido el protocolo del Ministerio de Sanidad", por lo que "no hay excusas posibles, el consejero y sus altos cargos no figuran en el punto en el que estamos del protocolo". Marín considera este hecho "gravísimo, solo cabe esperar que tenga la decencia de dimitir sea del partido que sea".

La diputada del PP Mari Carmen Ruiz cree que es "injusto" que el resto de los grupos pidan la dimisión del consejero Manuel Villegas después del "trabajo intachable que está realizando" durante la pandemia. Al igual que ella, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha reiterado que "no se ha incumplido el protocolo de vacunación". Rechaza "la cacería política que partidos que tienen mucho que callar han emprendido contra el consejero de Salud". Ha incidido en que "no estamos en momentos de distracciones, estamos en momentos de centrarnos en los problemas importantes y no en problemas que puedan suponer un rédito político". Ha negado, a su vez, que el presidente de la Comunidad haya recibido la vacuna.

Desde VOX, la diputada María Isabel Campuzano ha señalado desde la tribuna que "el consejero ha sido valiente a la hora de ponerse la vacuna" cuando es un "medicamento nuevo que no ha sido suficientemente probado". Campuzano ha dicho que ellos "de momento" piensan que el consejero "no debe dimitir". A su juicio, este tema "descentra de los temas importantes" y ha indicado que en los próximos días "veremos si lo que ha hecho el consejero ha sido saltarse o no los protocolos".