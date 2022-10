PSOE podría acudir a tribunales si no hay un informe jurídico de la Asamblea que justifique el nombramiento de Carrera

CARTAGENA (MURCIA), 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE podría acudir a los tribunales si no se emite un informe jurídico en la Asamblea Regional que justifique el nombramiento de Francisco Carrera como portavoz provisional del Grupo Mixto. "El PSOE va a llegar hasta el final con las últimas consecuencias", ha asegurado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Lucas, tras la Junta de Portavoces.

Los socialistas han vuelto a denunciar las "decisiones arbitrarias y cambios de criterio para elegir al portavoz del Grupo Mixto" y han registrado un escrito en la Cámara para solicitar que se reconsidere la decisión de la Mesa de la Asamblea sobre el nombramiento del portavoz del Grupo Mixto por haberse realizado "de forma irregular".

Lucas ha recordado que el Reglamento de la Asamblea determina que el Grupo Mixto debe aprobar un reglamento de funcionamiento y que mientras este no se haya aprobado "los cargos representativos deben ejercerse por quien venía ejerciéndolos".

Los socialistas confían en que la semana que viene reciban el informe que han solicitado porque, tal y como ha explicado el portavoz socialista, "no tenemos conocimiento de la señora letrada, por eso hemos presentado hoy la solicitud de reconsideración y confiamos en que el lunes la Mesa decida y que esa decisión vaya acompañada de manera expresa por el informe de los servicios jurídicos. Creo que ahora mismo el parlamento y la ciudadanía necesitan la máxima garantía de que se está cumpliendo con la legalidad en el parlamento".

Los socialistas han indicado que en este proceso irán "paso a paso y llegaremos donde tengamos que llegar. Toda la documentación la tienen nuestros servicios jurídicos y el presidente de la Asamblea se ha comprometido en que dará traslado a la Mesa y en función de eso se decidirá qué pasos son los siguientes", ha dicho Lucas.

Durante la Junta el portavoz provisional del Grupo Mixto Francisco Carrera no ha intervenido en la votación. "Entendíamos que debíamos abstenernos en la votación porque teníamos que votar por muchas personas y el nombramiento es provisional. Nos parecía justo que hubiera una Junta de Portavoces para ordenar la actividad de la semana siguiente", ha dicho.

Carrera ha matizado que su nombramiento es provisional, "desde el primer momento que me enteré que tenía que estar en este puesto, que yo no lo he buscado, he querido ponerme de acuerdo con los 8 miembros del grupo y tratar de hacer un nuevo reglamento". El parlamentario ha señalado que las negociaciones con los integrantes del grupo "están abiertas y seamos capaces de ponernos de acuerdo", aunque advierte de que "va a ser difícil".

En cuanto al reglamento que quiere que se configure en el Grupo Mixto, considera VOX tiene 4 diputados, 2 diputados Podemos y 2 Ciudadanos, "a lo mejor quien tiene que tener más recursos económicos y personales son los grupos más pequeños, ya que tienen menos diputados", se ha referido así a los integrantes de Ciudadanos y de Podemos que forman parte del Grupo Mixto.

Por parte del PP, su portavoz Joaquín Segado considera que el PSOE "vive en el revuelo continuo mientras que el resto estamos buscando que se recobre cuanto antes la normalidad de la actividad de la Cámara". El parlamentario ha dicho que es "curioso" que mientras que el lunes el PSOE quería que se celebrara el martes la Junta de Portavoces "hoy solicitaban su aplazamiento. Van desnortados", aseguraba Segado.

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Francisco Álvarez, ha lamentado que el PSOE trate de convertir la nueva situación de la Cámara en "un culebrón similar al que ejecuta Sánchez en Moncloa, diciendo una cosa y la contraria sin rubor alguno". A su juicio, el PSOE "quiere buscar rédito electoral de la situación". Además, ha defendido que el presidente del parlamento autonómico y los servicios jurídicos "están aplicando el reglamento de forma justa y correcta, tratando a todos los grupos y diputados con igualdad".

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

La Junta de Portavoces ha fijado la actividad parlamentaria para la próxima semana que comenzará el lunes con los actos conmemorativos del Día de la Pobreza. Ese día el presidente de la Asamblea Regional y los representantes de los grupos parlamentarios se reunirán con los miembros de la Plataforma de Lucha contra la Pobreza.

El martes se ha previsto a las 9 de la mañana la reunión de la Junta de Portavoces.

El miércoles habrá Pleno, que comenzará a las 9 de la mañana con la elección del secretario de la Mesa, cargo que deja Francisco Carrera de la Fuente al desaparecer el grupo parlamentario VOX. A continuación se convalidará el decreto ley del régimen sancionador de espectáculos públicos y el decreto ley del impuesto de renta a las personas físicas. Por último se debatirá la toma en consideración de la PPL de Defensa de la Autonomía Financiera de la Región. La sesión se interrumpirá y continuará a las 16.30 horas con una sesión de control al presidente del Gobierno regional con preguntas de los portavoces parlamentarios.

La actividad parlamentaria continuará el jueves con las comparecencias de Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción; del catedrático Francisco Javier Jiménez de Cisneros y del presidente de la Plataforma de Afectados del Puerto de Mazarrón, Constantino Pérez en la Comisión de Política Territorial.