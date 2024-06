PSOE: "El PP lleva ocho años bloqueando los derechos LGTBIQ+ y ahora intenta borrarnos y derogar la ley"

Recuerda que el Día contra la LGTBIfobia, el PP y Vox "vetaron la declaración institucional propuesta por el PSOE"



MURCIA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista y secretario general de Juventudes Socialistas de la Región de Murcia, Miguel Ortega, ha denunciado públicamente que el Partido Popular "lleva ocho años bloqueando los derechos LGTBIQ+" y que ahora, junto a Vox, "intenta borrarnos y derogar la ley regional".

En este sentido, ha criticado que "la ultraderecha ya ha advertido de que su próximo objetivo es acabar con esta norma", según informaron fuentes socialistas en un comunicado.

Ortega ha recordado que el Día contra la LGTBIfobia, "el PP y Vox vetaron la declaración institucional propuesta por el PSOE", y que ahora "han vetado en la Asamblea Regional la moción del Grupo Parlamentario Socialista sobre el Día del Orgullo".

Al respecto, ha explicado que el PSOE propuso que las mociones que se iban a debatir en el pleno del pasado miércoles, que se suspendió, se debatieran en el pleno de la próxima semana, "pero el PP y Vox lo rechazaron".

"El Partido Popular quita las banderas arcoíris de los balcones, esconde las siglas del colectivo LGTBI y la reivindicación de nuestros derechos, porque ya no le diferencia nada de Vox, son exactamente lo mismo", ha señalado.

Además, ha criticado que el PP "tiene paralizada la Ley regional sobre los derechos LGTBI ya 8 años, lo que supone que las personas trans no tengan protocolos para garantizar sus derechos, no haya plan de diversidad en los centros educativos, el observatorio contra la LGTBIfobia esté paralizado y las instituciones no promuevan los derechos del colectivo".

"Exigimos que dejen de amordazarnos de una vez. Desde el Partido Socialista de la Región de Murcia, seguiremos defendiendo nuestros derechos", ha concluido Ortega.