PSOE: "El PP vuelve a usar la agricultura de la Región con intereses partidistas y no en beneficio del sector"

Lamenta que el PP "no tenga una alternativa para asegurar el agua que necesita la Región frente al aumento de las sequías debido al cambio climático"

MURCIA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PSOE, Fernando Moreno, ha denunciado públicamente que el Partido Popular "ha vuelto a usar e instrumentalizar la agricultura de la Región con intereses partidistas y no en beneficio del sector", según informaron fuentes socialistas en un comunicado.

Moreno ha contestado de esta forma al secretario ejecutivo de Agua y Agricultura del PPRM, Jesús Cano, quien ha afirmado este lunes que "a la agricultura de Región de Murcia le espera un futuro muy negro si 2025 no acaba con la presidencia de Pedro Sánchez".

En este sentido, Moreno ha criticado que el PP "no tiene una alternativa para asegurar el agua que necesita la Región frente al aumento de las sequías debido al cambio climático". "No quiere resolver el problema del agua porque lo usa para confrontar con el Gobierno de España", ha apostillado.

En cambio, ha afirmado que el PSOE "tiene una hoja de ruta clara para seguir garantizando agua para siempre en la Región de Murcia, que pasa por seguir trabajando como está haciendo el Gobierno de España, mejorando en eficiencia y depuración, y modernizando regadíos, así como el uso de los recursos propios de la Cuenca del Segura".

El diputado socialista ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha destinado una inversión histórica para la Cuenca del Segura". "Concretamente, más de 3.000 millones de euros, que se están utilizando para, entre otras cuestiones, aumentar la capacidad de desalación, interconectar desaladoras y reducir el coste de la producción de agua desalada gracias al uso de energías renovables", ha indicado.

"Gracias a las inversiones del Gobierno de España, la capacidad de producción de agua desalada aumentará hasta los 403 hectómetros cúbicos, permitiendo afrontar situaciones de escasez de agua, también en la cabecera del Tajo", ha señalado.

Moreno ha destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha destinado 71,13 millones de euros en actuaciones de modernización de regadíos y está subvencionando el agua desalada a los regantes de esta comunidad autónoma, dando respuesta a una de sus principales reclamaciones".

Por otra parte, ha señalado que el Gobierno regional "ha hecho caso omiso de las plagas que están acechando a la agricultura la de la Región". "Esa dejadez hace que año tras año proliferen varias plagas que están poniendo en jaque a la agricultura, sobre todo a la de secano", ha indicado.

Finalmente, ha afirmado que "es responsabilidad del Gobierno de López Miras garantizar que no se especule con el trabajo de los agricultores y ganaderos". "Lamentablemente, el Gobierno regional no está asumiendo sus competencias en la Ley de la Cadena Alimentaria para que los agricultores no cobren menos de lo que cuesta producir los productos", ha concluido.