PSOE propone una reunión con los propietarios del Cine Rex para evitar su cierre

Publicado 22/08/2019 14:16:35 CET

Imagen del Cine Rex - CEDIDA

MURCIA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE propone una reunión con los propietarios del Cine Rex para alcanzar una solución "menos drástica" que el cierre. El portavoz socialista, José Antonio Serrano, considera una mala noticia la clausura de la sala "no solo porque forma parte de nuestra memoria" sino porque cada vez más el centro de Murcia tiene menos que ofrecer en cuanto a oferta comercial, cultural y de ocio".

Se trata de "una sala que forma parte de nuestra cultura y de nuestra memoria, un lugar en el que muchos murcianos han vivido momentos extraordinarios", por lo que "proponemos que, como primera medida, el equipo de Gobierno no deje el cuerpo muerto ante esta solución tan drástica y se reúna con la empresa propietaria para estudiar todas las posibilidades y buscar la salida que pase por mantener nuestro cine", declara el portavoz socialista.

Además, advierte de que "estos días hay muchas personas que están mostrando su oposición a este cierre, por lo que no es lógico que desde el Ayuntamiento de Murcia se permita sin haber agotado antes todas las posibilidades, de hecho, hay muchos vecinos que están proponiendo salidas y, dado que el Cine Rex está en un barrio que no tiene centro cultural, debería seguir abierto para ofrecer la única alternativa de ocio", señala Serrano, quien apunta también que "si al PP y a sus socios de gobierno no se les ocurre una solución en el Grupo Municipal tenemos varias".

No obstante, según el portavoz, "el previsible cierre del Cine Rex no es más que otro paso dentro de esta travesía de fomento de los centros comerciales en contra del centro de la ciudad, donde cada vez hay menos oferta cultural y menos comercio, solo hay que dar un paseo para ver la cantidad de locales cerrados".

Por ello, afirma que cada vez más un ciudadano de pedanías o de municipios vecinos opta por no venir al centro de Murcia, ya que "todo son inconvenientes, un transporte caro e ineficaz, aparcamientos privados con tarifas desorbitadas y ahora menos opciones de ocio".

Igualmente, Serrano recuerda que hay sectores de población que necesitan tener un cine cerca porque no tienen transporte privado y, "aunque tengamos un tranvía este también tiene un horario que puede ser incompatible con el del pase de la película, sobre todo, estoy pensando en adolescentes y personas mayores; para ellos también debe trabajar un ayuntamiento como el nuestro".

De hecho, añade Serrano, "nos han informado de que el Cine Rex es el único accesible de la ciudad, de manera que las personas mayores y los discapacitados físicos pueden ir a pie y no tienen obstáculos para acceder a la sala, además de disponer de un pasillo lo suficientemente amplio para que pase una silla de ruedas, lo que es un motivo de peso más para que esta sala continúe abierta".

El portavoz socialista considera que reducir la oferta cultural de este municipio, que "ya de por sí no tiene mucha, es siempre una mala noticia para todos, pero también es producto de la inexistente política de promoción y fomento desarrollada por el equipo de Gobierno".

Por todo ello, opina que es necesario "buscar una solución, no solo por las consecuencias negativas para la cultura y el ocio que supone el cierre del Cine Rex sino porque la sociedad murciana lo está pidiendo y nada más que por respeto a los vecinos deben tomarse cartas en el asunto".