El PSOE reclama el reparto de cubitos antidrogas para prevenir la sumisión química en grandes eventos de Murcia

Pleno del Ayuntamiento de Murcia del mes de junio (Archivo) - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista Andrea Peñaranda defenderá en el Pleno de este mes una moción para reforzar la prevención y la respuesta del Ayuntamiento de Murcia ante la sumisión química y las violencias machistas en los espacios de ocio.

Para ello, Peñaranda reclamará al Gobierno local que el Consistorio adquiera y distribuya en los puntos violeta de la Feria de Murcia, festivales, fiestas patronales y otros eventos multitudinarios unos dispositivos similares a cubitos de hielo que alertan de la presencia de determinadas sustancias en las bebidas.

Estos cubitos con forma de dado, ha explicado la edil del PSOE, están fabricados con polímeros superabsorbentes que, al detectar sustancias como GHB, burundanga, MDMA o derivados de barbitúricos, alteran el color y la consistencia de la bebida y la convierten en una gelatina densa que impide su consumo.

El sistema ya ha sido puesto en marcha por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, que ha apostado por esta herramienta innovadora para reforzar la seguridad en espacios de ocio.

"El Ayuntamiento de Murcia debe incorporar todas las herramientas disponibles para prevenir la sumisión química y ofrecer una respuesta rápida ante cualquier sospecha, especialmente durante las fiestas y los eventos con mayor afluencia", ha defendido Peñaranda, quien ha añadido que estos dados, además de detectar la posible presencia de drogas en las bebidas, pueden actuar como medida disuasoria ante posibles agresores.

UN PROTOCOLO MUNICIPAL COORDINADO

La iniciativa incluye también la activación de un protocolo integral que coordine las áreas municipales de Igualdad, Salud y Seguridad Ciudadana y establezca mecanismos ágiles de asistencia y derivación sociosanitaria ante posibles casos de sumisión química en el municipio.

Además, Peñaranda ha defendido que las políticas de prevención "no pueden limitarse a trasladar a las mujeres recomendaciones de autoprotección, sino que deben implicar a las administraciones públicas, la población masculina, el sector hostelero y el conjunto de la sociedad".

FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y TRANSPORTE SEGURO

Asimismo, Peñaranda plantea promover un convenio con los establecimientos de ocio nocturno y restauración para ofrecer formación gratuita a sus trabajadores sobre la detección de situaciones de acoso, el control de las barras y la respuesta inmediata ante posibles casos de sumisión química.

La iniciativa contempla además recuperar las campañas municipales de educación emocional y afectivo-sexual en centros educativos y espacios juveniles, con especial atención a la sensibilización de la población masculina, la eliminación de los estereotipos de género y la prevención de conductas de dominación.

Peñaranda propone asimismo reforzar las asesorías municipales de salud y prevención de drogodependencias y crear, en coordinación con el sector del taxi y el transporte urbano colectivo, una red de atención prioritaria y acompañamiento para jóvenes en situación de vulnerabilidad durante las jornadas festivas.

La concejala socialista ha finalizado subrayando que los cubitos o dados detectores deben formar parte de una estrategia municipal más amplia de prevención, educación, asistencia y seguridad que garantice que las mujeres puedan disfrutar del ocio con libertad y sin miedo.