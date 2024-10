PSOE recuerda a López Miras que "no va a Moncloa como presidente del PP, sino como presidente de todos los ciudadanos"

Pide a López Miras "que deje a un lado sus intereses partidistas y los intereses de Feijóo y trabaje con lealtad institucional"

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia, José Vélez, ha recordado al presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, que este viernes "no va a Moncloa como presidente del PP, sino como presidente de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Región", por lo que le ha pedido "que deje a un lado sus intereses partidistas y los intereses de Alberto Núñez Feijóo, y trabaje con lealtad institucional para mejorar la vida de toda la ciudadanía".

Vélez ha asegurado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se está reuniendo con todos los presidentes autonómicos para "escuchar sus necesidades y poner propuestas en común". "Ante esta actitud de escucha y diálogo, espero que López Miras tenga una actitud constructiva y voluntad de acuerdo", ha señalado.

"Esa misma voluntad de acuerdo es la que debería tener López Miras también en la Región de Murcia", según Vélez, quien ha recordado que el año pasado le pidió una reunión para alcanzar un acuerdo sobre los presupuestos regionales y, este año, otra para abordar la financiación autonómica. "En ninguno de los dos casos ha respondido", ha criticado.

Finalmente, ha destacado que López Miras ha dicho que un gobierno que "en una legislatura no es capaz de aprobar y presentar un solo presupuesto, no tiene apoyos para seguir gobernando". "Y yo le digo que un gobierno que incumple cada año sus propios presupuestos, como es el de López Miras, no tiene legitimidad para seguir gobernando", ha concluido.