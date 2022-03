PSRM asegura legislar y trabajar para que no haya ni una mujer "con miedo, sin libertad y ni un derecho vulnerado"

MURCIA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del Partido Socialista de la Región de Murcia, Tania Ros, ha asegurado que desde el PSOE están preocupadas en legislar y trabajar para que no haya ni una mujer con miedo, ni un derecho vulnerado y sin libertad, según han informado fuentes de la formación política en un comunicado.

Ros ha recordado que la pandemia ha dejado datos en nuestra Región qué extreman la brecha de género, como que el 86 por ciento del empleo destruido ha sido de las mujeres, que 6 de cada 10 personas paradas son mujeres, que es la Comunidad Autónoma con más víctimas de violencia machista.

En este sentido, Ros ha señalado que "no vamos a blanquear la situación. Homenajeamos la entrega y forzamos aún más la lucha por revertir esta situación. Una sociedad democrática que se precie de serlo debe ser feminista".

Para este 8 de marzo, la campaña del PSOE en la Región de Murcia viene a visibilizar cómo la calidad de vida de las mujeres sufre en situaciones de crisis, como la pandemia, y que la precariedad recae sobre ellas en mayor medida, como también lo hace la responsabilidad del cuidado y el plano doméstico.

En este sentido, la secretaria de Igualdad del PSRM ha apuntado que "a ello se suma una brecha salarial que presenta que las mujeres de la Región de Murcia cobramos casi 5000€ menos que los hombres, junto a políticas que poco centran sus esfuerzos en revertir esta situación, con una ultraderecha hostil que critica el feminismo y lo persigue, cuyo fin es eliminar cualquier expresión de la igualdad de género en nuestra sociedad".

La propia Ros ha puesto como ejemplo, los presupuestos regionales, "que vienen a responder a las demandas y necesidades de toda la población, no cuentan con un informe de impacto de género".

La pandemia, ha explicado Ros, arroja otro dato, y es que la Región de Murcia, junto a Andalucía, tiene los mayores índices de trata de mujeres con fines de explotación sexual.

La 'socilista' ha afirmado que "no es de recibo que se consienta que mujeres sean violadas sistemáticamente y no hagamos nada. Los puteros, que no clientes ni consumidores, violan mujeres en nuestra Región todos los días. Con intercambio de dinero o no, son puteros y es violación. El feminismo es abolicionista por justicia".

Ros también ha recordado que en la Región de Murcia se vulneran derechos todos los días con la connivencia del Gobierno regional, "un derecho, como de la interrupción del embarazo, se cuestiona y limita en nuestra tierra, se condena y se expulsa. Esto pasa incluso en aquellos casos en los que las mujeres interrumpen su embarazo por motivos médicos, por incompatibilidades con la vida, a las que se les expulsa y enjuicia, atacando directamente a la dignidad, salud y, en suma, a los derechos reproductivos de las mujeres", ha enumerado.

Para finalizar, la secretaria de Igualdad ha incidido en que la Agenda Feminista busca generar transformar la sociedad con proyectos emancipadores para el 50 por ciento de la población, que son las mujeres, y responder desde una perspectiva interseccional.