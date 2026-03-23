El PSRM califica de "hito histórico" la apertura del último tramo del Arco Noroeste y destaca la inversión del Estado

La portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea - PSRM-PSOE

MURCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea, ha definido este lunes como un "hito histórico" la inauguración del último tramo del Arco Noroeste, una infraestructura que, según la formación, "va a cambiar la movilidad de toda la Región" al permitir la conexión entre el interior y la costa sin necesidad de transitar por el núcleo urbano de Murcia.

Gadea ha subrayado que esta nueva autovía permitirá descongestionar el nudo de Espinardo, uno de los puntos con mayor densidad de tráfico de la comunidad autónoma, al tiempo que supondrá "una oportunidad de desarrollo económico y social para los municipios de la Vega Media del Segura y el Valle de Ricote".

La portavoz socialista ha puesto en valor que el Arco Noroeste se ha desarrollado "en su totalidad" durante este ciclo de gobierno socialista.

Además, Gadea ha vinculado esta apertura a otras inversiones estatales en la Región de Murcia, citando expresamente la puesta en marcha del tramo Yecla-Caudete de la autovía A-33 y el avance en materia ferroviaria con la llegada de la Alta Velocidad soterrada a la capital murciana.

Respecto al Corredor Mediterráneo, la representante del PSRM-PSOE ha recordado que todos los tramos entre Murcia y Almería se encuentran ya finalizados o en fase de ejecución, mientras que en la conexión con Cartagena dos tramos están en obras y los restantes en fase de proyecto.

Por contra, la portavoz ha criticado la gestión del Ejecutivo autonómico al asegurar que el Gobierno regional del Partido Popular suma "15 años sin hacer ni un solo kilómetro de autovía", citando en este sentido proyectos de competencia autonómica como la Autovía del Norte, entre Jumilla y Calasparra, o la conexión Lorca-Caravaca.