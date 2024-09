PSRM critica frente a la subida del precio de vivienda que López Miras "apruebe subidas del precio de vivienda pública"

MURCIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional socialista, Miguel Ortega, ha denunciado que los precios de la vivienda "se han disparado en la Región de Murcia, y el Gobierno de López Miras solo sabe aprobar subidas del precio de la vivienda pública".

"El año 2024 es el cuarto año consecutivo de subidas del precio de la vivienda en la Región de Murcia sin que López Miras tome ninguna medida para impedirlo. Parece que no le importa que la ciudadanía de la Región no tenga acceso a una vivienda", ha apuntado Ortega.

"No hace absolutamente nada para facilitar el acceso a la vivienda en la Región, a pesar de que los precios siguen subiendo y que a muchas personas les resulta imposible acceder a este derecho esencial. De esta forma, castiga a los jóvenes, las familias trabajadoras y las personas más vulnerables", ha añadido.

Así, ha señalado que es responsabilidad de López Miras que el precio de la vivienda en la Región de Murcia esté volviendo a los mismos precios que en 2012, cuando estalló la burbuja inmobiliaria. "Su dejadez está haciendo que el precio de las casas en nuestra comunidad crezca más de un punto por encima de la media nacional".

Asimismo, el diputado socialista ha afirmado que el precio de la vivienda protegida en la Región ha crecido casi dos puntos, según aprobó López Miras en Consejo de Gobierno el pasado mes de junio. "Como no se ha construido vivienda pública en los últimos ocho años y el precio para construir nueva no para de subir, esto contribuye a la escasez de vivienda. La ciudadanía de la Región no puede comprar ni alquilar vivienda pública o privada".

En este sentido, ha recordado que el Gobierno regional es quien tiene las competencias en materia de vivienda, "pero ni construye vivienda pública ni facilita a las constructoras que lo haga". "Tampoco cumple las leyes de vivienda regional y estatal, y no limita los precios del alquiler. Por no hablar de que no ha sido capaz de poner en marcha ni una sola medida real. Además, se permite el lujo de boicotear las ayudas financiadas por el Gobierno de España, como el Bono al Alquiler Joven".

"Por otro lado, el Aval Joven, la única medida puesta en marcha por el Gobierno de López Miras en materia de vivienda, no ha cumplido los objetivos previstos. De hecho, ha sido un auténtico fracaso", ha finalizado Ortega.