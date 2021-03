El PSRM critica la postura machista del Gobierno regional respecto al 8M, "solo quiere callar a las mujeres"

MURCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general y responsable de Igualdad del PSRM, Gloria Alarcón, ha denunciado que la postura del Gobierno regional y de López Miras respecto a la celebración del Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo, "es machista, ya que no se han pronunciado en ninguna de las 149 manifestaciones y concentraciones que ha habido desde que empezó la pandemia".

"El objetivo de López Miras intentando prohibir las manifestaciones del 8 de marzo no es otro que callar a las mujeres, pero no lo va a conseguir, porque esta lucha ya es imparable", ha indicado.

Asimismo, ha recordado que, aunque el PSOE no vaya a participar en ninguna manifestación, "manifestarse es un derecho fundamental que tiene la ciudadanía, por lo que no se pueden prohibir este tipo de reivindicaciones, además de que Salud Pública no ha emitido ninguna orden desfavorable al respecto".

Por otra parte, Alarcón ha remarcado que no existe ninguna orden expresa del Gobierno regional para la asistencia de público a los estadios y recintos deportivos, "por lo que no tiene ningún sentido prohibir las manifestaciones del 8 de marzo".

"López Miras demuestra, una vez más, que su objetivo es criminalizar a las mujeres, simplemente, por reclamar lo que es justo y por lo que tantos años llevan luchando, la igualdad real entre hombres y mujeres", ha concluido.