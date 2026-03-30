El PSRM denuncia que sólo había dos bomberos en Alhama de Murcia cuando se declaró el incendio junto a Sierra Espuña

MURCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional Fernando Moreno ha denunciado, este lunes, la "negligencia y mala gestión del Gobierno de López Miras de las emergencias en la Región de Murcia", durante las labores de extinción del incendio que ha arrasado más de 400 hectáreas en las inmediaciones de Sierra Espuña.

Moreno ha señalado la "situación de precariedad y falta de medios materiales y humanos" de los bomberos del el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), donde, según han informado desde el partido, en nueve de los quince parques de bomberos del CEIS falta personal.

"Ayer, el parque de Alhama de Murcia que salió a apagar el incendio de Sierra Espuña contaba solamente con dos efectivos. Sólo dos bomberos para un parque en el que debería haber, como mínimo, cinco efectivos", han asegurodo.

"Los propios bomberos están diciendo hoy que su presencia en el incendio fue testimonial, cuando hace apenas diez años acudían decenas de bomberos con los vehículos nodriza de los que ahora carecen. No se cansan de repetirlo: no pueden seguir garantizando la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas de la Región de Murcia", ha declarado.

En este sentido, Moreno ha señalado que los bomberos del CEIS llevan cerca de quince años movilizándose para denunciar la situación de abandono del servicio por parte del Gobierno regional.

"No sólo faltan unos 120 bomberos en los parques, tampoco cuentan con vehículos nodriza, vehículos de rescate en altura y carecen de todo tipo de elementos de seguridad", ha apuntado.

"Las emergencias de la Región de Murcia no funcionan porque tenemos un Gobierno negligente, con un presidente que no gestiona. Un Gobierno que no está pendiente a la hora de gestionar una emergencia como la que ocurrió ayer en Sierra Espuña", ha aseverado el diputado socialista.

"Hay que recordar que había 400 hectáreas quemadas, que estábamos en nivel dos de emergencia y que López Miras fue incapaz de convocar el CECOP a pesar de que estaban trabajando medios autonómicos y estatales. El CECOP se activa ante emergencias de gran escala, como el nivel 2 del Plan Infomur por incendios forestales y es el órgano que se encarga de coordinar la respuesta conjunta de bomberos, fuerzas de seguridad, servicios sanitarios y otros equipos de emergencia. Esto no es casualidad, en la última dana tampoco convocaron el CECOP", ha añadido.

Por otra parte, Moreno ha destacado que el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, "conociendo los antecedentes, de este Gobierno regional irresponsable, se anticipó y habló directamente con el teniente coronel de la Unidad Militar de Emergencias para que se desplegaran los servicios de la UME en el incendio de Sierra Espuña".

"El delegado del Gobierno llevó, en todo momento, la iniciativa de la situación y el control, para poner a disposición del servicio regional de emergencias todos los medios necesarios, por parte del Gobierno de España, tal y como sucedió, a pesar de no tener un centro de coordinación donde poder confluir y trabajar todas las administraciones, como se da en cualquier otra Comunidad Autónoma ante una emergencia similar a la que se dio ayer en Sierra Espuña", ha asegurado.

El diputado ha concluido advirtiendo que "desde el Partido Socialista de la Región de Murcia seguiremos denunciando las deficiencias que presentan todos los parques de bomberos, exigiendo soluciones y pidiendo la dimisión del consejero de Emergencias, Marcos Ortuño, por poner en peligro la vida de los bomberos y la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de esta Región".