El PSRM denuncia que, un verano más, "la mala planificación del Gobierno de López Miras obliga a cerrar consultorios"

José Antonio Peñalver califica de "inadmisible" que muchas personas con dificultades de movilidad tengan que desplazarse

CARTAGENA (MURCIA), 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional socialista José Antonio Peñalver ha denunciado públicamente, un verano más, que "la mala planificación del Gobierno de López Miras obliga a cerrar consultorios y doblar las consultas de los sanitarios que están de vacaciones por la falta de sustitutos, mientras las miles de contrataciones anunciadas por el presidente regional no llegan".

Peñalver ha lamentado que esa "falta de previsión" del Gobierno regional "la pague la ciudadanía, que estos días se manifiesta en las calles de algunos municipios de la Región", según informaron fuentes socialistas en un comunicado.

En este sentido, ha calificado de "inadmisible" que muchas personas con dificultades de movilidad "tengan que desplazarse hasta los centros de salud de referencia, al estar cerrados sus consultorios más cercanos, lo que aumenta la presión asistencial en los centros de salud y retrasa las citas".

El diputado socialista ha insistido en que "la falta de previsión se repite cada año y obliga a cerrar consultorios y a no poder sustituir a los médicos que se van de vacaciones, lo que ocasiona una sobrecarga de trabajo a los que se quedan, al tener que asumir a los pacientes de sus compañeros".

"Un castigo más para los profesionales de los centros de salud, que han sufrido el estrés de la pandemia, que llevan muchas horas de trabajo a sus espaldas, de lunes a domingo, mañana y tarde, sin pedir nada a cambio", según el diputado.

Además, ha señalado que "tienen que dar respuesta al aumento de la incidencia Covid en la población más joven, lo que está aumentando los días de espera para consulta y, de nuevo, los pacientes crónicos y de patologías no Covid, tienen que esperar".

Asimismo, ha vuelto a incidir en que cada verano, "la falta de previsión del Gobierno regional hace que otras comunidades se lleven a los médicos que se han formado en la Región". "No tiene sentido que el SMS gaste el dinero en formar médicos y luego no sea capaz de evitar que se vayan".

Ha añadido que la bolsa de trabajo extraordinaria "se ha creado tarde, cuando los residentes ya tenían, dos meses antes de terminar, ofertas de trabajo atractivas de otras comunidades, como Castilla la Mancha o Valencia". Así, destaca que "la misma dejación sufre enfermería, que este año se ve penalizada aún más, con la anulación obligada de días de vacaciones, que ya han denunciado los sindicatos".

"No entendemos que, con esta necesidad tan manifiesta, el Gobierno regional llegue tarde otra vez y no haya publicado la creación de plazas antes de que los residentes terminen la formación especializada en mayo, con el fin de que se les ofrezcan vacantes y no contratos temporales para darles estabilidad y que se queden en la Región de Murcia", ha remarcado.

Finalmente, ha insistido en la urgencia de reforzar la atención primaria y ha vuelto a recordar que en 2020 la Asamblea Regional aprobó, por unanimidad y a propuesta del PSOE, una moción para la creación de más de 400 plazas de medicina de familia y comunitaria, enfermería, auxiliares, pediatría y trabajo social.

"Pero el Gobierno regional solo creó 100, y en 2021, aún ninguna. Se ha prometido una OPE de 950 plazas para final de año, pero esto no llega ni a suplir las plazas de las jubilaciones de los dos últimos años, por lo que no habrá crecimiento de plantilla", ha concluido.