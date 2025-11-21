PSRM: "El Gobierno tiene calendarizadas todas las infraestructuras hidráulicas de la Región de Murcia"

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La senadora socialista Inma Sánchez Roca ha asegurado este viernes que "el Gobierno de España tiene ya calendarizadas y en diferentes fases de tramitación y ejecución todas las infraestructuras hidráulicas en la Región de Murcia", después de que el senador del PP Antonio Luengo haya afirmado hoy que la única fecha que le han facilitado desde el Gobierno es la de la presa de Tabala para el cuarto trimestre de 2027. Estos proyectos, ha dicho, "estarían mucho más avanzados si no hubieran sufrido las consecuencias de los retrasos en las tramitaciones ambientales por parte de la Comunidad Autónoma".

Sánchez Roca ha señalado que el PP "debería ser más prudente antes de hablar puesto que, entre 2012 y 2018, el Gobierno de Mariano Rajoy no impulsó ninguna obra de prevención de riadas en la Región de Murcia pese a los terribles efectos que tuvieron las inundaciones de San Wenceslao, en septiembre de 2012, en localidades como Lorca o Puerto Lumbreras", según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

La senadora socialista ha apuntado que tras estas riadas "el Gobierno no movió ni un dedo en todos los años que estuvo gobernando después el país, para construir ni una sola infraestructura en la Región de Murcia".

Por otra parte, la senadora socialista ha criticado que el Gobierno de la Región de Murcia "aún tiene sin hacer el plan de ordenación territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y el plan de prevención de riesgo de inundaciones de la Región de Murcia, que llevan cinco años de retraso".

"Para prevenir y garantizar la seguridad de la población, es imprescindible contar con una ordenación territorial adecuada que López Miras no ha hecho. Su inacción agrava los efectos de las lluvias, daña infraestructuras, como pasó en la última DANA, y pone en riesgo a la población", ha aseverado la senadora socialista.

"Pedimos a López Miras, porque es su obligación y por la seguridad de los ciudadanos de la Región de Murcia, que gestione de una vez y que cumpla con sus competencias en materia de ordenación territorial para que algo así no vuelva a suceder", ha exigido Sánchez Roca.