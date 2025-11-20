PSRM, sobre la moción de Vox en Jumilla:"El recurso del Gobierno ha sido fundamental para que no se lleve a la práctica"

MURCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El recurso presentado por el Gobierno de España para que se suspendiera la moción de Vox aprobada en el Pleno de Jumilla para que las instalaciones deportivas sean solo para usos deportivos, impidiendo así que se realicen rezos islámicos, ha sido, al parecer del secretario de Migraciones, Cooperación y Convivencia del PSRM- PSOE, Abdelghani Tabet Namoussi, "fundamental para evitar que el acuerdo del PP y Vox en Jumilla se lleve a la práctica".

"Todavía no se ha resuelto el recurso. Respetamos la decisión del juzgado, que todavía tiene que decidir sobre el fondo del asunto" ha señalado, después de que ayer el Juzgado de lo Contencioso 6 de Murcia rechazara la suspensión cautelar del acuerdo.

Asimismo, ha apuntado que "el juzgado afirma que la moción aprobada es susceptible de ser enjuiciada y, por lo tanto, anulada por esta vía. Además, el propio Ayuntamiento de Jumilla ha reconocido que puede emplear la moción para modificar el reglamento que regula el uso de instalaciones, pero reconoce que todavía no se ha materializado ningún cambio en el uso de las mismas", según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

El secretario de Migraciones, Cooperación y Convivencia del PSRM ha pedido al Partido Popular "responsabilidad y que se plante ante las medidas reaccionarias de Vox", después de que el portavoz del Grupo Municipal Vox en Jumilla, Juan Agustín Carrillo, haya anunciado hoy que "mientras el PP no avance, tramite y ejecute" la moción su partido "no apoyará ni negociará ningún presupuesto municipal. "Este verano hemos visto en Torre Pacheco las graves consecuencias de alimentar los discursos de odio", ha apostillado.

"El PP ha asumido el estilo de Vox que es siempre el mismo: presión, amenazas y uso partidista de asuntos esenciales para la ciudadanía. No es ninguna sorpresa, es su forma habitual de hacer política", ha asegurado.