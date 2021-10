PSRM pide al Gobierno regional que apoye los presupuestos para 2022, "los más sociales de la historia de la democracia"

La diputada nacional Marisol Sánchez lamenta la "completa irresponsabilidad y la actitud kamikaze" del Partido Popular

MURCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PSOE, Marisol Sánchez, ha pedido al Gobierno regional que "tienda la mano y apoye" los presupuestos para 2022, que "serán los más sociales de la historia de la democracia", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

Asimismo, ha lamentado la "completa irresponsabilidad" y la "actitud kamikaze" del Partido Popular y exige al secretario general del PP, Teodoro García Egea, y al presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, "que dejen de confrontar con el Gobierno de España y piensen en el millón y medio de ciudadanas y ciudadanos de su región".

"La actitud del PP no le hace ningún bien al país y no la vamos a tolerar porque genera incertidumbre, pone trabas a una situación especial y no tiene sentido de Estado. Es una actitud kamikaze frente a un PSOE que quiere unidad, diálogo y entendimiento", ha explicado

Sánchez.

En este sentido, ha apuntado que, a partir de ahora, "se abre un periodo de negociación con todos los grupos parlamentarios", y que el Gobierno socialista "tiene voluntad de abrir el espectro de negociación a todos".

"Lamentablemente, hay grupos que se han autodescartado. Nosotros seguimos con la mano tendida para alcanzar el mayor apoyo posible en la Cámara y poner en funcionamiento los presupuestos más sociales de la democracia", ha admitido la diputada socialista.

Para finalizar, Sánchez ha pedido al PP en la Región de Murcia que hagan entrar en razón a Pablo Casado para que deje de mentir allá por donde va. "El líder de la oposición habla, incluso, de quiebra en nuestro país, algo que nada tiene que ver con lo que reflejan los indicadores como la OCDE o el FMI. Lo mejor es que le den un toque de atención y deje la deslealtad institucional", ha explicado.