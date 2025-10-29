El PSRM planteará tres medidas para apoyar el Decreto- Ley de Vivienda Asequible en la Asamblea Regional

MURCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSRM-PSOE propondrá tres medidas "para bajar el precio de la vivienda" este viernes como condición para apoyar la convalidación del Decreto-Ley de Vivienda en debate que se celebrará este viernes en la Asamblea Regional.

La primera de estas medidas es que "el suelo público que se done siempre sea público", ha explicado el diputado regional, Miguel Ortega. El 'socialista' ha criticado que "López Miras no haya construido una sola vivienda pública en los últimos 8 años" y que "la que se construyó antes se ha privatizado".

También propondrán que un mínimo de un 30% de estas viviendas estén destinadas a alquileres asequibles que "contribuyan a bajar el precio medio de los alquileres para garantizar el acceso a jóvenes y a familias vulnerables".

Por último, plantearán que se dupliquen los fondos del aval joven, una medida que consideran "que no está llegando al público al que tiene que llegar".

"Ofrecer un piso de 90 metros cuadrados a 170.000 euros es tomarle el pelo a la gente", ha afirmado Ortega, quien ha apuntado que el decreto "saca vivienda más cara de la que ya hay".

El diputado ha señalado que los únicos para los que este decreto-ley puede ser "atractivo" es para "algunos constructores que quieren darle salida a algún solar del centro de las ciudades y porque donde antes podían construir menos, ahora tienen una prima de edificabilidad de hasta un 50% y pueden construir más" lo que "fomenta la especulación", ha apuntado.